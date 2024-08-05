法國興業銀行2私銀事業賣給瑞士UBP 進帳322億元

法國銀行業巨擘法國興業銀行（Societe Generale）今天表示，正以約9億歐元（約新台幣322億元）價碼將各在英國和瑞士的2家子公司出售給瑞士聯合私人銀行（UBP）。

法新社報導，法興發布聲明表示：「法國興業銀行已和專精財富與資產管理的瑞士銀行UBP簽定協議，出售克蘭渥特漢布羅斯銀行（SG Kleinwort Hambros）和法興瑞士私人銀行（Societe Generale Private BankingSuisse），兩者營運地點分別在英國和瑞士。」

根據聲明，「協議涵蓋的事業旗下管理資產合計接近25億歐元」。法興希望交易案經過有關當局核准後，能在明年第1季結束前完成。

法興表示：「這些出售案屬於法興策略藍圖的一部分，藍圖的目標是追求更精簡、更協同增效及效率更高的商業模式；此外這也讓集團的資本基礎增強。」

法興補充說，他們有意追求的私人銀行發展策略，是仰賴這項業務在法國、盧森堡和摩納哥等市場的領先地位，來為高資產淨值客戶提供服務。