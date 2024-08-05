菲國反綁架行動 1警員遭中國籍嫌犯射殺

菲律賓警方近日在北部安格利斯市（Angeles）營救2名被綁中國籍肉票時，與中國籍綁架嫌犯發生槍戰，1名警員不幸身亡、另1名警員受傷。

菲律賓警方今天表示，反綁架大隊接獲中國大使館求助，3日下午在安格利斯市營救2名被綁架的中國籍女子，過程中發生槍戰，1名警員中彈在送醫途中死亡，另1名警員受傷救治中。

警方說，2名肉票是於3日上午在大馬尼拉地區的馬卡蒂市（Makati）被綁，綁匪向她們的家屬索討50萬人民幣（約新台幣228萬8000元）贖金。

馬卡蒂市距安格利斯市大約100公里。

2名肉票在行動中平安獲救，警方逮捕2名中國籍嫌犯，起出2把手槍、刀械和吸毒用具。

嫌犯被帶回位於大馬尼拉地區的警察總部接受偵訊；綁架事件初步推測與離岸博弈業有關。

菲國近年來離岸博弈業興旺，但治安也受到嚴重影響，涉及離岸博弈產業的犯罪事件愈來愈多，包括綁架勒贖、人口販運、娼妓與吸毒等。

根據菲律賓反組織犯罪委員會（PAOCC）的資料，光是在2023年就有約60宗命案與離岸博弈業有關。

由於涉案者多為中國籍人士，菲律賓政府與中國政府7月初同意共同打擊離岸博弈相關犯罪事件。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在7月22日發表國情咨文時，已經指示主管單位菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）在今年底以前，查禁所有在菲國營運的離岸博弈公司。