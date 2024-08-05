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義大利遊覽車撞護欄1死20多傷 乘客身分曝光

中央社／ 記者黃雅詩羅馬5日專電
一輛遊覽車4日在義大利高速公路發生衝撞護欄的嚴重車禍，造成1人死亡，20多人受傷。醫院示意圖／Ingimage
一輛遊覽車4日在義大利高速公路發生衝撞護欄的嚴重車禍，造成1人死亡，20多人受傷。醫院示意圖／Ingimage

一輛遊覽車4日在義大利高速公路發生衝撞護欄的嚴重車禍，造成1人死亡，20多人受傷。根據義媒報導，車上載的是中國遊客，但義大利警方目前未提供更多相關細節。

義大利托斯卡尼大區（Tuscany）首長吉亞尼（Eugenio Giani）在官方X平台貼文表示，發生車禍的遊覽車上載有45位中國遊客。

這起意外發生在義大利A1高速公路，靠近中部知名城市阿雷佐（Arezzo）。意外現場畫面驚悚，遊覽車前方整個插進了路旁護欄，車頭全毀。意外造成1人死亡，20多人受傷，其中有2人傷勢嚴重。

警方目前仍在調查，遊覽車為何會失控撞上路邊護欄。當時遊覽車應是在高速下衝撞護欄，才會導致車頭整片玻璃破裂，護欄甚至深深穿入了車體內。

傷勢最嚴重的3人，被送往鄰近大城西恩那（Siena），另有9名傷患被送往阿雷佐，9名傷患被送往瓦德拉諾（Valdarno），其中有3名傷患是未成年人。

因車禍傷患眾多、情況嚴重，當地政府除了出動10多輛救護車，也派出消防直升機協助救援。

義大利 車禍 遊覽車

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