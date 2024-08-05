銅價短線有撐...大陸電力需求大幅增長 智利、尚比亞銅礦產量下降

根據媒體的報導，由於持續看好能源轉型將提升市場對銅礦的需求，全球礦業公司重新進入併購交易模式。加拿大礦業公司泰克資源將煤炭業務出售給嘉能可公司後，該公司旗下的銅資產吸引了整個行業的關注，並成為必和必拓集團下一波的收購目標。而該公司位於智利的－克夫拉達．布蘭卡銅礦Quebrada Blanca二期礦場是世界上最新、最大的銅礦之一。

此外，礦業巨擘－必和必拓集團和加拿大的倫丁礦業同步表示，將斥資32.5億美元聯合收購加拿大礦業開發商－費羅公司Filo Corp，以擴大南美的銅礦開採業務。而總部位於澳洲的勘探公司－堡壘礦業公司Bastion Minerals宣布將收購加拿大三項高品位銅資產組合，其中包括育空地區的ICE 礦床以及西北地區(NWT)的Mariner和Harley兩個礦床。

另外，中國大陸的分析師和交易商也表示，銅價從5月份的高點下跌至上周低點之後，全球最大銅市場的買家開始再次入場。而CRU集團首席分析師也認同這樣的觀點，並表示第2季疲軟是由於部分買家停工導致需求延遲所致。國投安信期貨首席有色金屬分析師表示：「目前的價格水平實際上更好地反映了大陸內部基本面。隨著庫存水平的持續下降，需求可能會慢慢回升。」而且中國大陸國家電網公司計劃今年的支出將增加13%，因此預計下半年中國大陸電網將加強採購銅。

街口投信分析，必和必拓工會主席表示位於智利世界上最大的銅礦場－埃斯康．迪達銅礦將近2,400名工會成員將拒絕該公司的最終合約報價並準備進行罷工。該礦場在2017年，有超過2,300名工會成員參加為期44天的罷工，一度造成礦場生產停擺並推升了全球銅價走高。