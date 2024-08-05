柬埔寨啟動爭議性運河計畫 總理：不惜代價完成

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天按鈕啟動頗具爭議、耗資17億美元（約新台幣560億元）的德崇扶南運河計畫，目的在建立一條從湄公河通向大海的航道。

法新社報導，洪馬內稱這個全長180公里的計畫是「歷史性的」，並矢言「不惜一切代價完成計畫」。

洪馬內在計畫啟動儀式上，按下按鈕後，煙火升空，鼓聲響起。

德崇扶南運河（Funan Techo canal）將從金邊（Phnom Penh）東南約1小時車程的湄公河（Mekong）作為起點，流向暹羅灣（Gulf ofThailand）的大海。

柬埔寨政府表示，這條運河提供一個替代方案，以減少對越南港口的依賴，所產生的經濟活動價值將比所費成本高出21%到30%。

此運河將可為這個東南亞窮國創造數以萬計的就業機會，不過，柬國政府並未提供詳細資料來佐證這項預測。