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熱帶風暴黛比增強為颶風 直撲美國佛州

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

熱帶風暴「黛比」（Debbie）昨晚增強為颶風，襲擊佛羅里達州墨西哥灣沿岸地區。這個颶風可能帶來創紀錄降雨和嚴重洪災，當局因此下令疏散。

法新社報導，由於墨西哥灣異常溫暖，黛比迅速升級為1級颶風（颶風依持續風速分為5級，5級最強），預計今天中午左右襲擊佛州大彎地區（BigBend）。

國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）警告，佛州墨西哥灣沿岸有可能危及生命的暴潮，某些地區的洪水水深可達地面以上1.8至3公尺。

NHC表示，未來幾天，黛比朝東北移動穿過喬治亞州和南卡羅來納州時，可能引發災難性洪水，並帶來「可能創紀錄的強降雨」。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）昨天在緊急簡報中表示，「可能出現真的、真的非常嚴重的洪水，佛州中北部地區尤須嚴加戒備。」

他和NHC副主任羅姆（Jamie Rhome）強調，佛州居民應立即做好應對緊急災難的準備工作。

根據通報內容，截至4日晚間11時，黛比位於坦帕（Tampa）以西約160公里處，最大持續風速為每小時120公里，並以每小時19公里的速度朝北移動。

當地媒體報導，居民匆促因應之際，當局下令佛州西特拉斯郡（Citrus County）部分地區居民強制撤離，其他8郡居民可自願撤離。

墨西哥 洪水 颶風

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