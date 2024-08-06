有AI翻譯就不用學英文了？日企業家搖頭 指這點「僅人能判別」

現代AI發展日新月異，發展出許多意想不到的功能。像是過往在語言轉換上，往往認為機器翻譯不夠精準，但有了AI之後，翻譯品質獲得顯著的提升。然而日本企業家堀江貴文，近來在媒體「PRESIDENT Online」撰文，表示即使AI翻譯再怎麼厲害，還是有學習英文的必要。

堀江指出，現在的AI翻譯，還是需要等人講完或寫完一段完整句子，才能開始進行翻譯作業。否則像是在日文裡，動詞經常被擺在句子的最後一個字，如果沒有等到整句唸完，就不可能做出精確的翻譯。

此外，像是「要不要一起吃飯」這樣的語句，「飯」有可能被機翻誤認為「rice」，這麼一來也會搞錯整句的意思。而且根據場合的不同，這個「吃飯」有可能指午餐或晚餐，而人在親口交談時，可以輕鬆判別其中的微妙處，這也是機器翻譯做不到的地方。就算假設未來AI翻譯越來越精準，但就為了這麼一句簡單的邀約，還得特地掏出翻譯機也相當麻煩。

因此，堀江認為就算AI翻譯再發達，也還是有學習英文的必要。而想要學好英文，就得盡量多在日常生活中使用，並且持續不間斷。否則很容易像健身一樣，一旦某段時間荒廢了，語言能力就可能產生倒退，必須要維持學習熱情，細水長流才是關鍵。