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26歲寡婦帶女兒搭夜間巴士…遭同鄉司機性侵 女童身旁犯案極猖狂

香港01／ 撰文：田中貴
1名26歲寡婦帶9歲女兒乘搭夜間巴士，遭同鄉司機性侵。 示意圖／ingimage
1名26歲寡婦帶9歲女兒乘搭夜間巴士，遭同鄉司機性侵。 示意圖／ingimage

印度發生極離譜性侵案。當地1名26歲寡婦帶9歲女兒乘搭夜間巴士，發現司機是其同鄉，車子行駛中雙方曾短暫交談。當巴士由另1名司機駕駛，而寡婦母女在臥舖休息時，同鄉司機竟偷擠進臥舖，以毛毯塞着寡婦的嘴部，然後在女童身旁對寡婦進行性侵。寡婦事後不甘受辱報警求助，駕車司機疑包庇疑犯，竟把車速放慢讓其逃走。警方事後截車調查，最終亦把疑犯拘捕。

據了解，受害人是26歲寡婦，來自普拉喀桑縣（Prakasam），在尼爾馬爾（Nirmal）工作，今年7月29日晚上，受害人與9歲女兒在尼爾馬爾登上一輛夜行巴士，打算前往帕穆爾（Pamuru），全車總共有35名乘客，由2名司機駕駛輪流駕駛，其中1名司機克里希納（Krishna）與受害人聊天，獲告知原來是同鄉，而對話內容屬一般話題。

到了7月30日凌晨零時許，受害人致電報警稱遭到性侵，警方根據資料趕到現場攔停巴士調查。經了解後，受害人指自己與女兒在私人臥舖休息時，司機克里希納突然闖入，用毛毯塞住其嘴部，防止她發生聲響，繼而在女童旁邊對她性侵。受害人事後立即報警，而克里希納見狀，便伺機跳車逃走。警員未能當場將疑犯拘捕，只好將巴士扣押調查，而巴士公司派出另1輛車到場把其他乘客接走。

警員其後鎖定克里希納行蹤，其後將他拘捕，並懷疑同車另1名司機西達雅（Siddaiah）對事件知情，而且故意減慢車速，讓克里希納可伺機逃走，於是將他一併帶署調查。警方事後交代案情，指出受害人已被送往醫院接受檢查，案件仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

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