全北歐規模最大遊行 「亞洲同志之星」台灣隊3度上街成焦點

瑞典斯德哥爾摩驕傲遊行3日登場,瑞典僑胞組團「台灣隊」第3度參與這項北歐最大的遊行,是整場遊行中唯一的東亞隊伍,被大會稱呼為「亞洲同志之星」,引起參加群眾熱烈歡呼。

瑞典斯德哥爾摩驕傲遊行(Stockholm Pride Parade)是全北歐規模最大的遊行,每年都吸引超過50萬人觀賞、5萬人上街遊行。

今年瑞典僑胞組團的「台灣隊」第3度上街,是整場遊行170個隊伍中唯一的東亞隊伍;也是今年歐洲各國驕傲遊行當中唯一有官方註冊上街的「台灣隊」。

遊行途中,台灣隊伍兩度經過大會司儀台,主持人特別向現場觀禮民眾介紹台灣是亞洲同婚第一國;並以亞洲同志之星(The heart of Gaysia)來稱呼台灣,現場響起最熱烈的掌聲與歡呼。台灣友善多元性別的環境在國際社會上越來越出名,遊行中甚至有民眾大喊:「我愛妮妃雅」!

「台灣隊」是由瑞典的台灣僑胞們自發組織,也獲得僑委會與駐瑞典代表處的支持,在台灣同婚通過的2019年夏天曾風光上街,當時以「亞洲同婚第一國」(The first country in Asia to legalise same-sex marriage)的名號首次在具有24年歷史的斯德哥爾摩驕傲遊行上發聲,獲得現場群眾熱情的支持與掌聲。

今年「台灣隊」租用大卡車,播放蕭亞軒、蔡依林、張惠妹等台灣熱門舞曲,把最原汁原味的台灣呈現給瑞典民眾,展現台灣的音樂軟實力。另也播放多首瑞典阿巴合唱團(ABBA)歌曲,結合在地文化,獲沿路民眾深刻共鳴而自動加入,更凸顯此次遊行的難能可貴。

台灣隊的參與者熱烈揮舞著國旗與彩虹旗,台灣遊行隊伍吸引超過近200名台灣人、瑞典人與他國民眾加入,參與者年齡從17歲到70歲。更有人帶著從台灣遠道而來、行動不便的奶奶,推著輪椅全程完成遊行,用行動支持台灣。駐瑞典代表谷瑞生賢伉儷也在台灣隊伍中一同遊行,走完全程。

遊行總召劉晉亨表示,斯德哥爾摩驕傲遊行不僅是代表同志權益的遊行,更是追求民主自由、捍衛人權、展現社會多元性的大型嘉年華。

他說,這場北歐最大的遊行活動,瑞典各界包含總理辦公室等政府單位、各大政黨、知名企業、外國使館都會組團上街,宣示自己所屬團體對於自由平等價值的支持,而台灣隊也3度上街,與美國、英國、澳洲等國使館並列,現場所到之處皆獲得熱情的掌聲與歡呼。

劉晉亨強調:「2019年,台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法化的國家,用這項歷史的里程碑,向世界宣示我們的民主自由、開放包容是走在全球最前線。在現今極權肆虐的國際情勢下,我們海外台灣人更要向世界展現我們捍衛自由平等、與民主陣營站在一起的決心。」