全北歐規模最大遊行 「亞洲同志之星」台灣隊3度上街成焦點

瑞典斯德哥爾摩驕傲遊行3日登場，瑞典僑胞組團「台灣隊」第3度參與這項北歐最大的遊行，是整場遊行中唯一的東亞隊伍，被大會稱呼為「亞洲同志之星」，引起參加群眾熱烈歡呼。

瑞典斯德哥爾摩驕傲遊行（Stockholm Pride Parade）是全北歐規模最大的遊行，每年都吸引超過50萬人觀賞、5萬人上街遊行。

今年瑞典僑胞組團的「台灣隊」第3度上街，是整場遊行170個隊伍中唯一的東亞隊伍；也是今年歐洲各國驕傲遊行當中唯一有官方註冊上街的「台灣隊」。

遊行途中，台灣隊伍兩度經過大會司儀台，主持人特別向現場觀禮民眾介紹台灣是亞洲同婚第一國；並以亞洲同志之星（The heart of Gaysia）來稱呼台灣，現場響起最熱烈的掌聲與歡呼。台灣友善多元性別的環境在國際社會上越來越出名，遊行中甚至有民眾大喊：「我愛妮妃雅」！

「台灣隊」是由瑞典的台灣僑胞們自發組織，也獲得僑委會與駐瑞典代表處的支持，在台灣同婚通過的2019年夏天曾風光上街，當時以「亞洲同婚第一國」（The first country in Asia to legalise same-sex marriage）的名號首次在具有24年歷史的斯德哥爾摩驕傲遊行上發聲，獲得現場群眾熱情的支持與掌聲。

今年「台灣隊」租用大卡車，播放蕭亞軒、蔡依林、張惠妹等台灣熱門舞曲，把最原汁原味的台灣呈現給瑞典民眾，展現台灣的音樂軟實力。另也播放多首瑞典阿巴合唱團（ABBA）歌曲，結合在地文化，獲沿路民眾深刻共鳴而自動加入，更凸顯此次遊行的難能可貴。

台灣隊的參與者熱烈揮舞著國旗與彩虹旗，台灣遊行隊伍吸引超過近200名台灣人、瑞典人與他國民眾加入，參與者年齡從17歲到70歲。更有人帶著從台灣遠道而來、行動不便的奶奶，推著輪椅全程完成遊行，用行動支持台灣。駐瑞典代表谷瑞生賢伉儷也在台灣隊伍中一同遊行，走完全程。

遊行總召劉晉亨表示，斯德哥爾摩驕傲遊行不僅是代表同志權益的遊行，更是追求民主自由、捍衛人權、展現社會多元性的大型嘉年華。

他說，這場北歐最大的遊行活動，瑞典各界包含總理辦公室等政府單位、各大政黨、知名企業、外國使館都會組團上街，宣示自己所屬團體對於自由平等價值的支持，而台灣隊也3度上街，與美國、英國、澳洲等國使館並列，現場所到之處皆獲得熱情的掌聲與歡呼。

劉晉亨強調：「2019年，台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法化的國家，用這項歷史的里程碑，向世界宣示我們的民主自由、開放包容是走在全球最前線。在現今極權肆虐的國際情勢下，我們海外台灣人更要向世界展現我們捍衛自由平等、與民主陣營站在一起的決心。」