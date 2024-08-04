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「把手打開！」巴黎文化奧運台灣館外表演 觀眾齊跳阿美族圍舞

中央社／ 巴黎4日電
阿美族電音DJ汝妮2日在巴黎文化奧運台灣館演出，並加入魯凱族鼓手Lavulrase，觀眾隨著音樂忘情舞蹈。中央社
阿美族電音DJ汝妮2日在巴黎文化奧運台灣館演出，並加入魯凱族鼓手Lavulrase，觀眾隨著音樂忘情舞蹈。中央社

「把手打開，擁抱世界！」巴黎奧運台灣館昨天傍晚表演進行時，一名身穿阿美族傳統服飾的觀眾，隨著台上DJ汝妮的阿美族電音節奏，熱情的在台下帶領觀眾齊跳阿美族圍舞，現場氣氛破表，結束後眾人齊喊台灣！

這名觀眾名叫Miki Valjius，來自花蓮和台東太麻里金崙村的排灣族與阿美族，目前在巴黎第三大學念語言學碩士班。她向中央社記者說，因為與台上的電音DJ汝妮是輔大努瑪社（原住民社團）的學姊學妹，所以今天特別穿著阿美族傳統服飾，來到台灣館替她助陣。

Miki Valjius談到在眾人面前帶舞並不會緊張，「如果你有來花蓮參加過祭典，就會知道我們都很願意分享，帶動氣氛，只是祭典中有男生、女生和傳統的舞步，但我今天只有1個人，不能代表全部，只能盡我所能的呈現」，Miki Valjius非常客氣的分享，希望觀眾仍把焦點放在DJ汝妮的表演上。

已經在台灣館連演兩場的DJ汝妮（Dungi Sapor），3日是她最後一場表演，亦為阿美族的她，來自花蓮七腳川（吉安鄉古名）。

DJ汝妮的風格以電音結合原住民人聲Vocal聞名，這些人聲有她長年在部落所採集的傳統歌謠，更有現代的聲音：汝妮會將她新作的電音編曲播放給部落耆老聽，當耆老自然的唱出聽後感後，再次採集歌聲。

Miki Valjius表示自己最喜歡汝妮呈現古調的方式，「既保有傳統，在加入許多現代的元素後，還是非常相容，很好聽。」

汝妮的電音風格因為融合世界原民音樂元素，再加上她對法國電音、非洲音樂、巴西音樂的喜好，在前兩天已深受觀眾喜愛，大家跟著音樂自由搖擺。

昨天下午在Miki Valjius的即興帶動下，所有人不分國籍學跳阿美族圍舞，但一開始都會下意識地將雙手交叉，Miki Valjius花了一段時間調整眾人姿勢，她說：「把手打開，像是對世界擁抱那樣」。

在台上的DJ汝妮在表演最後也向觀眾帶動舞蹈，現場氣氛不停破表，表演結束時觀眾仍意猶未盡，很多人跑到台前與汝妮和Miki Valjius合照，並大喊台灣！

台灣館3日為慶祝台灣隊定向飛靶選手李孟遠與拳擊選手吳詩儀奪牌，在每場表演開始前都會在舞台螢幕秀出選手的得獎英姿，並邀請台灣館所有觀眾齊聚大喊：「Win Taiwan」，持續為台灣隊加油打氣！

在巴黎文化奧運台灣館連演3日的阿美族電音DJ汝妮（右）與魯凱族鼓手Lavulrase（左），準備3套不同的表演服飾表達對電音的態度。圖為2日演出時穿著民族創意服飾。中央社
在巴黎文化奧運台灣館連演3日的阿美族電音DJ汝妮（右）與魯凱族鼓手Lavulrase（左），準備3套不同的表演服飾表達對電音的態度。圖為2日演出時穿著民族創意服飾。中央社

原住民 巴黎奧運 花蓮 觀眾 阿美族 音樂

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