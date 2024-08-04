快訊

引發爭議…拒直升機載下山又因感冒求救 成大考古所教授發文曝心聲

奧運拳擊／林郁婷擊退保加利亞晉4強 我國第5面獎牌出爐

2關鍵詞占據頭條 哈瑪斯首領之死掀伊朗媒體抨擊

連日高溫不只釀中暑！日本電車行駛突左右搖晃 竟是高溫致「鐵軌變形」

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本連日飆高溫不僅造成部分民眾急救送醫甚至疑似中暑死亡，這幾天還發生電車司機員在列車行駛中突感搖晃，原因是鐵軌在炎熱天氣的高溫下變形，部分路段因此一度暫停行駛。情境示意圖／Ingimage
日本連日飆高溫不僅造成部分民眾急救送醫甚至疑似中暑死亡，這幾天還發生電車司機員在列車行駛中突感搖晃，原因是鐵軌在炎熱天氣的高溫下變形，部分路段因此一度暫停行駛。情境示意圖／Ingimage

日本連日飆高溫不僅造成部分民眾急救送醫甚至疑似中暑死亡，這幾天還發生電車司機員在列車行駛中突感搖晃，原因是鐵軌在炎熱天氣的高溫下變形，部分路段因此一度暫停行駛。

日本朝日新聞報導，鹿兒島縣日置市的JR鹿兒島線，今天因為鐵軌變形造成市來站到鹿兒島中央站間一度停駛。

JR九州公司表示，鐵軌因為酷暑溫度升高進而產生變形。

JR九州表示，今天下午2時左右，一列行駛在伊集院站附近的列車駕駛突然「感覺左右搖晃」，因而回報行控中心。

日本氣象廳表示，今天日置市最高溫為34.9度，而在鹿兒島市區為36.1度、伊佐市為37.8度。

除了日置市外，讀賣新聞報導，一列電車在8月1日下午3時25分左右行經熊本縣宇城市小川町的JR鹿兒島線小川站附近時，司機員突然感到左右搖晃，經過現地調查確認是因為天氣太熱造成鐵軌變形。

另外，行經岐阜縣的長良川鐵道，8月2日也被發現鐵軌變形，一度造成部分路段列車停駛，研判應是受到猛暑影響。

中暑 日本 鐵道 高溫

延伸閱讀

國際奧會期待再來日本辦奧運 日網友嚇瘋：別來了

蔡英文可能訪日？外交部：尚未與日方協商、規劃

相關新聞

「把手打開！」巴黎文化奧運台灣館外表演 觀眾齊跳阿美族圍舞

「把手打開，擁抱世界！」巴黎奧運台灣館昨天傍晚表演進行時，一名身穿阿美族傳統服飾的觀眾，隨著台上DJ汝妮的阿美族電音節奏...

連日高溫不只釀中暑！日本電車行駛突左右搖晃 竟是高溫致「鐵軌變形」

日本連日飆高溫不僅造成部分民眾急救送醫甚至疑似中暑死亡，這幾天還發生電車司機員在列車行駛中突感搖晃，原因是鐵軌在炎熱天氣...

匪徒持刀攻擊民眾！以色列特拉維夫郊區發生襲擊案 釀2死2傷

以色列當局指出，國內大城特拉維夫（Tel Aviv）郊區的荷隆市（Holon）今天發生匪徒持刀攻擊民眾事件，造成2人死亡...

日本各地現「猛暑日」！接連有高齡者倒臥路旁 疑因中暑不治

日本近來連日高溫，各地相繼出現逾攝氏35度的「猛暑日」或高溫紀錄，不僅多人疑似中暑被送醫，這幾天甚至接連發生數起高齡者倒...

曾惡搞東京選舉…日本N國黨 擬推30個「同姓同名」選議員

今年7月舉行的日本東京都知事選舉被政治團體「N國黨」爆量提名惡搞，出現海報公告欄被不相干海報占領的亂象；日本明年夏天將舉...

蟲蟲危機全球擴散 公衛設施出問題

瘧疾、萊姆病與藍舌病等透過昆蟲傳播的疾病正在逐漸蔓延！隨著氣候變遷，許多病媒蟲的生活範圍也逐漸擴大，其攜帶的疾病在各國也出現復甦或擴張的狀況。世界衛生組織強調，為了防止此類傳染病擴張，除了增強民眾公衛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。