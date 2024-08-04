連日高溫不只釀中暑！日本電車行駛突左右搖晃 竟是高溫致「鐵軌變形」
日本連日飆高溫不僅造成部分民眾急救送醫甚至疑似中暑死亡，這幾天還發生電車司機員在列車行駛中突感搖晃，原因是鐵軌在炎熱天氣的高溫下變形，部分路段因此一度暫停行駛。
日本朝日新聞報導，鹿兒島縣日置市的JR鹿兒島線，今天因為鐵軌變形造成市來站到鹿兒島中央站間一度停駛。
JR九州公司表示，鐵軌因為酷暑溫度升高進而產生變形。
JR九州表示，今天下午2時左右，一列行駛在伊集院站附近的列車駕駛突然「感覺左右搖晃」，因而回報行控中心。
日本氣象廳表示，今天日置市最高溫為34.9度，而在鹿兒島市區為36.1度、伊佐市為37.8度。
除了日置市外，讀賣新聞報導，一列電車在8月1日下午3時25分左右行經熊本縣宇城市小川町的JR鹿兒島線小川站附近時，司機員突然感到左右搖晃，經過現地調查確認是因為天氣太熱造成鐵軌變形。
另外，行經岐阜縣的長良川鐵道，8月2日也被發現鐵軌變形，一度造成部分路段列車停駛，研判應是受到猛暑影響。
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