日本各地現「猛暑日」！接連有高齡者倒臥路旁 疑因中暑不治

日本近來連日高溫，各地相繼出現逾攝氏35度的「猛暑日」或高溫紀錄，不僅多人疑似中暑被送醫，這幾天甚至接連發生數起高齡者倒臥路旁或田裡死亡案例，死因皆為疑似中暑。

日本各地近日續飆高溫，昨天全境有291地出現逾攝氏35度的「猛暑日」，還有20地高溫分創當地觀測史新高；高知縣四萬十市被觀測到近40度的39.8度高溫，京都市已連續10天出現猛暑日。

日本放送協會（NHK）報導，8月3日下午1時過後，有路人發現一名90多歲女性倒臥鳥取市鹿野町馬路上，隨即通報消防單位。

這名老婦被送醫後仍宣告不治。消防單位表示，根據醫院說法，老婦死因疑為中暑。鳥取市昨天最高溫達37.4度，創當地今年入夏新高紀錄。

同日下午5時20分左右，81歲男性被發現倒臥神戶市北區一處農田，當場被確認死亡。警方表示，死因疑為中暑。

死者每天都會到田裡工作，由於沒有返家，察覺異狀的親人前往探視時發現倒臥田中。

8月2日下午4時20分左右，一名男性在大分市野津原地區的田間道路上發現住在附近的84歲高齡婦人倒臥，隨即通報消防單位，待消防人員抵達時確認老婦已當場死亡。

警方表示，老婦死因疑為中暑。氣象廳表示，大分市當天最高氣溫達36.2度，大分縣政府昨天針對高溫發布中暑警戒警報。

同日晚間6時45分，有路人發現一名高齡男性倒臥福岡縣古賀市田裡，通報警方後當場確認死亡。

死者會被發現主要是因為一輛小貨車從上午起就一直停在田邊，覺得不太對勁的民眾前往周邊查看時，發現男性穿著長袖上衣倒臥在地。

警方表示，根據現場狀況等研判死因疑為中暑。福岡縣太宰府市當天被觀測到39.3度的危險酷暑，並發布中暑警戒警報。