快訊

台積電準備回跌到854元？他預言「熊市確立」反被酸爆

香蕉會破壞其他蔬果的多酚，所以不能打成蔬果汁？教授這麼說

奧運擊劍／剛奪金就退休！「小林志玲」江旻憓宣布告別運動員生涯

蟲蟲危機全球擴散 公衛設施出問題

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著氣候變遷，許多病媒蟲的生活範圍逐漸擴大，如蜱蟲攜帶的病毒可能使綿羊罹患藍舌病。（Photo by Andrew Patrick on Flickr under C.C. License）
隨著氣候變遷，許多病媒蟲的生活範圍逐漸擴大，如蜱蟲攜帶的病毒可能使綿羊罹患藍舌病。（Photo by Andrew Patrick on Flickr under C.C. License）

瘧疾、萊姆病與藍舌病等透過昆蟲傳播的疾病正在逐漸蔓延！隨著氣候變遷，許多病媒蟲的生活範圍也逐漸擴大，其攜帶的疾病在各國也出現復甦或擴張的狀況。世界衛生組織強調，為了防止此類傳染病擴張，除了增強民眾公衛意識，還要改善公衛設施與水質。

病媒蟲復甦擴張中

TheConversation》報導，氣候變遷不僅影響到南極冰河融化速度、森林野火擴大，許多靠著昆蟲傳播的疾病在全球許多地區有復甦或擴大的跡象，如帶有「藍舌病」（患病的牛羊出現發熱、出血等症狀，嚴重案例會因舌頭發紺而呈藍色，故稱藍舌病）的蠓蟲擴散，使得英國於2023年首次發現藍舌病的病例。

BBC》報導，蜱蟲是僅次於蚊子第二大的病媒蟲，是萊姆病、兔熱病或斑疹熱等疾病的傳播媒介，如蜱蟲體內的伯氏疏螺旋體會夠引發萊姆病，該疾病症狀相當多樣化，包括面部神經麻痺、心臟問題、嚴重疲憊，或手腳發麻。

萊姆病疫苗將問世

根據 2022 年《英國醫學雜誌全球健康》評論指出，萊姆病已感染了全球十分之一以上的人，最嚴重的地區分布於東亞、中歐和西歐，加上氣候變遷有使寄生昆蟲逐漸增加的可能性，恐怕會有愈來愈多人罹患該疾病，且因為萊姆病的症狀相當多元，後續診斷和治療都可能出現問題。

過去曾有藥廠製作出針對萊姆病的疫苗，但卻因為銷量不佳、加上負面聲浪不斷，導致公眾對該疫苗缺乏信心，最後不得不停產。哥倫比亞大學萊姆病與蜱蟲相關疾病研究中心主任費倫表示，目前輝瑞已經著手研發最新的萊姆病疫苗，有望在幾年內問世，更能緩解萊姆病治療困境。

世界衛生組織》指出，這些傳病媒介疾病每年都造成超過70萬人死亡，目前要減少該疾病傳播的最佳方式就是公民教育，讓民眾認識免於蚊子、蜱蟲或蒼蠅等病媒的危害，改善水源與公衛設施也能協助社區控制疾病。

【更多精采內容，詳見

公衛 氣候變遷 疫苗

延伸閱讀

颱風造成多處積水 衛福部：慎防登革熱

垃圾掩埋場降甲烷 盼緩減溫室效應

放眼核融合廠 技術、資金障礙猶存

新冠、禁墮胎 美國嬰兒死亡率上升

相關新聞

曾惡搞東京選舉…日本N國黨 擬推30個「同姓同名」選議員

今年7月舉行的日本東京都知事選舉被政治團體「N國黨」爆量提名惡搞，出現海報公告欄被不相干海報占領的亂象；日本明年夏天將舉...

蟲蟲危機全球擴散 公衛設施出問題

瘧疾、萊姆病與藍舌病等透過昆蟲傳播的疾病正在逐漸蔓延！隨著氣候變遷，許多病媒蟲的生活範圍也逐漸擴大，其攜帶的疾病在各國也出現復甦或擴張的狀況。世界衛生組織強調，為了防止此類傳染病擴張，除了增強民眾公衛

建立非洲好萊塢 艾巴將設電影工作室

非洲也想像美國、歐洲與印度一樣，發展大型電影工業？好萊塢知名影星伊卓斯‧艾巴近日與坦尚尼亞總統哈桑溝通後，決定在坦尚尼亞外海的香料之島尚吉巴成立工作室，盼藉此帶動非洲影視產業。許多在外打拼的非洲名人常

星期人物／比川普更反體制 矽谷大亨藉由范斯貫徹意志

川普在共和黨全代會宣布政壇新鮮人聯邦參議員范斯為總統大選競選搭檔時，許多人感到意外，曾撰文批評女性投票權是重創民主的矽谷創投大亨提爾（Peter Thiel）露出微笑。成功將門徒保舉給川普後，提爾要藉由范斯確認川普會貫徹其現有體制必須砍掉重練的激進理念，像是解除央行對加密貨幣的管制，這已經不是傳統認知的政治獻金大戶了。提爾不僅是造王者，更要當影武者。

舊科技魅力依舊 人氣不墜

人工智慧（AI）等新科技攻占媒體版面，並在股市呼風喚雨之際，有些舊科技挺過時間洗禮，人氣持續屹立不搖。

家電功能進化 耐用度下滑

儘管現在的冰箱、洗衣機和烤箱能做的事比以前多更多，例如製作形狀對稱方正的冰塊、遠端遙控預熱等，但這些時髦功能的缺點，卻是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。