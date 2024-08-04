蟲蟲危機全球擴散 公衛設施出問題

瘧疾、萊姆病與藍舌病等透過昆蟲傳播的疾病正在逐漸蔓延！隨著氣候變遷，許多病媒蟲的生活範圍也逐漸擴大，其攜帶的疾病在各國也出現復甦或擴張的狀況。世界衛生組織強調，為了防止此類傳染病擴張，除了增強民眾公衛意識，還要改善公衛設施與水質。

病媒蟲復甦擴張中

《TheConversation》報導，氣候變遷不僅影響到南極冰河融化速度、森林野火擴大，許多靠著昆蟲傳播的疾病在全球許多地區有復甦或擴大的跡象，如帶有「藍舌病」（患病的牛羊出現發熱、出血等症狀，嚴重案例會因舌頭發紺而呈藍色，故稱藍舌病）的蠓蟲擴散，使得英國於2023年首次發現藍舌病的病例。

《BBC》報導，蜱蟲是僅次於蚊子第二大的病媒蟲，是萊姆病、兔熱病或斑疹熱等疾病的傳播媒介，如蜱蟲體內的伯氏疏螺旋體會夠引發萊姆病，該疾病症狀相當多樣化，包括面部神經麻痺、心臟問題、嚴重疲憊，或手腳發麻。

萊姆病疫苗將問世

根據 2022 年《英國醫學雜誌全球健康》評論指出，萊姆病已感染了全球十分之一以上的人，最嚴重的地區分布於東亞、中歐和西歐，加上氣候變遷有使寄生昆蟲逐漸增加的可能性，恐怕會有愈來愈多人罹患該疾病，且因為萊姆病的症狀相當多元，後續診斷和治療都可能出現問題。

過去曾有藥廠製作出針對萊姆病的疫苗，但卻因為銷量不佳、加上負面聲浪不斷，導致公眾對該疫苗缺乏信心，最後不得不停產。哥倫比亞大學萊姆病與蜱蟲相關疾病研究中心主任費倫表示，目前輝瑞已經著手研發最新的萊姆病疫苗，有望在幾年內問世，更能緩解萊姆病治療困境。

《世界衛生組織》指出，這些傳病媒介疾病每年都造成超過70萬人死亡，目前要減少該疾病傳播的最佳方式就是公民教育，讓民眾認識免於蚊子、蜱蟲或蒼蠅等病媒的危害，改善水源與公衛設施也能協助社區控制疾病。

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