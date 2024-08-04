追不上再生能源發展速度 德國老舊電網急需升級

德國老舊電網無法跟上再生能源發展速度，許多新建再生能源無法接入電網，出現「有電無法使用」，甚至必須輸往國外的現象。專家警告，如不加速電網現代化，不僅影響能源轉型，德國也將因鄰國提供「負電價」，面臨競爭力下滑危機。

明鏡週刊（Der Spiegel）近日專文報導一名農ru/44夫海格爾（Hubert Heigl）的「種電故事」，文中闡述配合政府能源政策的海格爾在12公頃閒置農地建造了太陽能園區和一個功率超過3兆瓦的電池儲存系統。

儘管園區已於2023年初完工，因電網接入點延遲，預計到2025年前都無法併網使用。海格爾說，「近兩年過去了，太陽能園區還沒有任何收入，現在整個村子都在談論這件事」。

報導分析延遲併網原因，除了行政效率低下、申請遭積壓外，老舊電網容量不足是關鍵，這使新的再生能源無法即時接入電網，導致發電設備無法充分發揮效益。

不僅太陽能，德國北部風力發電設施過去一年也面臨電網容量不足問題，多餘電力無法有效透過南北電網輸送到電量需求高的南部工業城市，北海風場經常面臨不得不限制發電的窘況。

能源監理機構「德國聯邦網路局」統計，2023年因電網瓶頸浪費的電力總量達到約19太瓦時（TWh），相當於德國總發電量的約4%；重新調度成本雖較往年下降，但仍高達31億歐元，這些費用最終都將轉嫁給一般電力消費者。

對此，德國主要電網營運商TenneT營運長梅爾尤根斯（Tim Meyerjürgens）指出，德國風力發電設施通常蓋在遠離主要電力消費區之處，這樣的佈局導致電網問題主要集中在跨區域的大型輸電網路，即「電力高速公路」（Stromautobahn）。

他呼籲政府加快建設大規模「電力高速公路」，讓德國北部的陸上與離岸風電能有效南送，以確保工業區供電穩定並能最大限度利用、不浪費再生能源。

此外，政治評論雜誌西賽羅（Cicero）8月刊載挪威作家與能源投資專家因塞特（Anders Indset）的觀察，指出當前德國北部風場過剩的電力大多被輸送到挪威，因為德國南部缺乏足夠基礎設施來接收電力。

因塞特說明，目前挪威接受德國離岸風電的過剩產能，許多地區已經出現「負電價」現象，他舉自己的家鄉勒羅斯（Røros）為例，「父親在勒羅斯機場接我時展示了他新買的電動車，自豪表示他從沒有為新車支付過充電費。」

因塞特警告，過低的能源價格將對德國競爭力構成威脅，當鄰國如挪威能夠提供近乎免費甚至負價電力時，德國企業可能發生產業外移，進一步削弱國家競爭力，建議德國政府加速電網基礎設施現代化，以確保它能跟上再生能源發展速度，避免德國經濟受長遠負面影響。