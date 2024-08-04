快訊

台積電準備回跌到854元？他預言「熊市確立」反被酸爆

香蕉會破壞其他蔬果的多酚，所以不能打成蔬果汁？教授這麼說

奧運擊劍／剛奪金就退休！「小林志玲」江旻憓宣布告別運動員生涯

追不上再生能源發展速度 德國老舊電網急需升級

中央社／ 柏林4日專電

德國老舊電網無法跟上再生能源發展速度，許多新建再生能源無法接入電網，出現「有電無法使用」，甚至必須輸往國外的現象。專家警告，如不加速電網現代化，不僅影響能源轉型，德國也將因鄰國提供「負電價」，面臨競爭力下滑危機。

明鏡週刊（Der Spiegel）近日專文報導一名農ru/44夫海格爾（Hubert Heigl）的「種電故事」，文中闡述配合政府能源政策的海格爾在12公頃閒置農地建造了太陽能園區和一個功率超過3兆瓦的電池儲存系統。

儘管園區已於2023年初完工，因電網接入點延遲，預計到2025年前都無法併網使用。海格爾說，「近兩年過去了，太陽能園區還沒有任何收入，現在整個村子都在談論這件事」。

報導分析延遲併網原因，除了行政效率低下、申請遭積壓外，老舊電網容量不足是關鍵，這使新的再生能源無法即時接入電網，導致發電設備無法充分發揮效益。

不僅太陽能，德國北部風力發電設施過去一年也面臨電網容量不足問題，多餘電力無法有效透過南北電網輸送到電量需求高的南部工業城市，北海風場經常面臨不得不限制發電的窘況。

能源監理機構「德國聯邦網路局」統計，2023年因電網瓶頸浪費的電力總量達到約19太瓦時（TWh），相當於德國總發電量的約4%；重新調度成本雖較往年下降，但仍高達31億歐元，這些費用最終都將轉嫁給一般電力消費者。

對此，德國主要電網營運商TenneT營運長梅爾尤根斯（Tim Meyerjürgens）指出，德國風力發電設施通常蓋在遠離主要電力消費區之處，這樣的佈局導致電網問題主要集中在跨區域的大型輸電網路，即「電力高速公路」（Stromautobahn）。

他呼籲政府加快建設大規模「電力高速公路」，讓德國北部的陸上與離岸風電能有效南送，以確保工業區供電穩定並能最大限度利用、不浪費再生能源。

此外，政治評論雜誌西賽羅（Cicero）8月刊載挪威作家與能源投資專家因塞特（Anders Indset）的觀察，指出當前德國北部風場過剩的電力大多被輸送到挪威，因為德國南部缺乏足夠基礎設施來接收電力。

因塞特說明，目前挪威接受德國離岸風電的過剩產能，許多地區已經出現「負電價」現象，他舉自己的家鄉勒羅斯（Røros）為例，「父親在勒羅斯機場接我時展示了他新買的電動車，自豪表示他從沒有為新車支付過充電費。」

因塞特警告，過低的能源價格將對德國競爭力構成威脅，當鄰國如挪威能夠提供近乎免費甚至負價電力時，德國企業可能發生產業外移，進一步削弱國家競爭力，建議德國政府加速電網基礎設施現代化，以確保它能跟上再生能源發展速度，避免德國經濟受長遠負面影響。

再生能源 德國 挪威

延伸閱讀

運氣與風險

奧運足球／羅德曼之女致勝球助美國進女足4強 德國門將勇退加拿大

冷戰後最大規模換囚／德國放走殺人犯 死者家屬大表失望

哪種軟糖一吃停不下來？ 大票人秒選這一款：真的是經典

相關新聞

曾惡搞東京選舉…日本N國黨 擬推30個「同姓同名」選議員

今年7月舉行的日本東京都知事選舉被政治團體「N國黨」爆量提名惡搞，出現海報公告欄被不相干海報占領的亂象；日本明年夏天將舉...

蟲蟲危機全球擴散 公衛設施出問題

瘧疾、萊姆病與藍舌病等透過昆蟲傳播的疾病正在逐漸蔓延！隨著氣候變遷，許多病媒蟲的生活範圍也逐漸擴大，其攜帶的疾病在各國也出現復甦或擴張的狀況。世界衛生組織強調，為了防止此類傳染病擴張，除了增強民眾公衛

建立非洲好萊塢 艾巴將設電影工作室

非洲也想像美國、歐洲與印度一樣，發展大型電影工業？好萊塢知名影星伊卓斯‧艾巴近日與坦尚尼亞總統哈桑溝通後，決定在坦尚尼亞外海的香料之島尚吉巴成立工作室，盼藉此帶動非洲影視產業。許多在外打拼的非洲名人常

星期人物／比川普更反體制 矽谷大亨藉由范斯貫徹意志

川普在共和黨全代會宣布政壇新鮮人聯邦參議員范斯為總統大選競選搭檔時，許多人感到意外，曾撰文批評女性投票權是重創民主的矽谷創投大亨提爾（Peter Thiel）露出微笑。成功將門徒保舉給川普後，提爾要藉由范斯確認川普會貫徹其現有體制必須砍掉重練的激進理念，像是解除央行對加密貨幣的管制，這已經不是傳統認知的政治獻金大戶了。提爾不僅是造王者，更要當影武者。

舊科技魅力依舊 人氣不墜

人工智慧（AI）等新科技攻占媒體版面，並在股市呼風喚雨之際，有些舊科技挺過時間洗禮，人氣持續屹立不搖。

家電功能進化 耐用度下滑

儘管現在的冰箱、洗衣機和烤箱能做的事比以前多更多，例如製作形狀對稱方正的冰塊、遠端遙控預熱等，但這些時髦功能的缺點，卻是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。