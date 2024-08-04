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建立非洲好萊塢 艾巴將設電影工作室

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
非洲影星艾巴近日宣布，將在坦尚尼亞創立工作室，盼發展非洲電影產業。（Pxhere）
非洲影星艾巴近日宣布，將在坦尚尼亞創立工作室，盼發展非洲電影產業。（Pxhere）

非洲也想像美國、歐洲與印度一樣，發展大型電影工業？好萊塢知名影星伊卓斯‧艾巴近日與坦尚尼亞總統哈桑溝通後，決定在坦尚尼亞外海的香料之島尚吉巴成立工作室，盼藉此帶動非洲影視產業。許多在外打拼的非洲名人常常會設法回饋家鄉，如南蘇丹籃球明星丹恩、埃及足球明星薩拉等人。

盼發展非洲好萊塢

根據《英國廣播公司》報導，有迦納與獅子山血統的艾巴希望能回饋非洲，因此在各地積極尋覓下，最後決定在東非坦尚尼亞的尚吉巴島設立工作室。坦尚尼亞總統府發言人表示，若工作室順利發展，不只能讓坦尚尼亞獲益，而是整個非洲電影產業的提升，非洲各國都有機會受惠。

根據聯合國教科文組織的調查，非洲近年來雖然電影製作成長相當可觀，但因為海盜猖獗、無系統化訓練與缺乏電影產業組織，仍無法擴大發展規模。尚吉巴投資部也希望透過此工作室，帶動如好萊塢、寶萊塢等電影工業的蓬勃發展。艾巴也希望能夠在自己的家鄉迦納發展電影工業，甚至是帶動整個西非的電影產業。

非洲明星回饋家鄉

許多非洲名人在海外發展得不錯後，都很積極回饋家鄉，《CNN》，飽受內戰困擾的南蘇丹，在此次奧運也派出籃球隊應戰，其總教練丹恩就是NBA芝加哥公牛隊的前球星。他在退休後便積極協助南蘇丹發展籃球，使得南蘇丹不只取得奧運資格，在奧運熱身賽更是打得美國夢幻男籃隊一身冷汗、差點輸球。

另外，《博根雜誌》提到，包括效力於英超利物浦的埃及足球天王薩拉、曼聯的喀麥隆守門員奧拿拿、象牙海岸國家隊前鋒薩哈與塞內加爾國家隊後衛科里巴利等人在海外聯賽打出身價後，都很積極回饋家鄉。薩拉協助埃及許多鄉村改善醫護站、下水道建設與修復教堂，奧拿拿則是幫助喀麥隆增設兒童醫院。

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