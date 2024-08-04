星總理將迎上任後首個國慶 走入社區強調族群團結

新加坡總理黃循財即將迎來接棒後，以總理身份參與的第一個國慶日，他在出席七夕節日活動時表示，相信新加坡人會不分種族或宗教齊聚一堂、團結一致。

8月10日（農曆7月7日）是七夕情人節，新加坡在地社團舉辦2024七夕乞巧嘉年華活動，3日傍晚在靠近牛車水的恭錫街（Keong Saik）一帶舉行，黃循財、新加坡教育部長陳振聲、文化社區及青年部兼社會及家庭發展部高級政務次長蔡瑞隆等人出席。

七夕節又稱為乞巧節，傳統上婦女會在這天乞求聰慧手巧，隨著社會變遷，節日傳統漸漸消逝。黃循財抵達活動現場和民眾揮手致意，許多人也拿起手機拍照高喊「Hello, PM」（哈囉，總理），並和黃循財自拍。

黃循財致詞時表示，新加坡正在復興非常傳統的華人節日七夕，也被稱作華人情人節，在這樣的節日，希望吸引更多人們團聚在一起。

「儘管這是華人社群的節日，但不論是哪一個種族族群的節日，我們都將其視為新加坡大家庭的節慶」，他指出，相信新加坡人會不分種族或宗教齊聚一堂、共襄盛舉，8月9日是新加坡國慶日，期待各界團結向前。

在疫情期間帶領星國抗疫有成的黃循財，今年5月15日接替執政20年的前總理李顯龍，宣誓成為第4任總理。今年新加坡國慶主題是「全民一心、團結一致」 （Together, As One United People）。

黃循財就任後的第一個國慶獻詞將於8日在電視台播出，而今年國慶群眾大會將在18日舉行，也是黃循財任內發表的第一個群眾大會演說，將說明未來施政方向。

七夕嘉年華活動現場除了擺設不少特色小物攤位，也有例如下棋等互動式活動，吸引家長帶著小朋友前來「逛街」。長年關注新加坡文化及歷史的Victor Yue告訴中央社，新加坡是多元種族的國家，每個人都會接觸到與自身不同的文化，像是七夕這樣的節日，很多年輕世代或許耳聞，但不知其背景故事。

他認為，七夕嘉年華活動意義在於，讓不同族群的民眾走進鄰里，懂得欣賞相異文化，也讓年輕世代進一步知道這些傳統習俗，對社會發展而言有正面效益。