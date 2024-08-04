家電功能進化 耐用度下滑

儘管現在的冰箱、洗衣機和烤箱能做的事比以前多更多，例如製作形狀對稱方正的冰塊、遠端遙控預熱等，但這些時髦功能的缺點，卻是讓家電更容易故障。

電器維修員和其他業界人士表示，需要修理的電器數量不斷增加。舉例來說，在網路評價平台Yelp上，用戶今年1月請求電器維修公司報價的數量，比2022年同期暴增58%。

這些業界人士歸因於電器電腦化，個別零組件和脆弱材料的數量增加，導致耐用性下滑，即使是高檔電器，也未必保證耐久。

歐睿國際的數據顯示，美國家庭去年家電支出比2013年多出43%，經通膨調整後平均花費從390美元增至558美元。但據美國勞工部，這類產品價格從2013年初到2023年底下跌了12%。

消費者和維修技師一致表示，造成支出和價格走向分歧的原因之一，是零組件的替換率升高，導致有些人希望繼續使用1990年代的笨重家電，或是為了難搞的製冰機和烘乾機與維修工人討價還價。

DIY家庭維修手機軟體Plunjr創辦人吉亞尼說：「我們正在讓事情更複雜，電器變得更難修理，修起來也更貴。」

複雜度提高

若打開現代冰箱或洗衣機的外層塑膠，會看到一小群十年前家電沒有的感應器和開關。技術人員表示，這些增加的零件將幫助確保家電只使用眼前工作需要的水和電，但零組件愈多，電器也愈傾向更快故障。

曾在西門子家電部門等事業任職七年的蘇姆洛說：「多數情況下，我會建議換一台新的，比修好舊家電更符合經濟邏輯。」他說，現在的家電材質較常用塑膠和鋁，而非鋼材，高效馬達和壓縮機也可能是輕型的，以減少耗能。

功能愈多乍看之下可能很迷人，但Frontdoor線上家電維修人員札科尼說，功能通常愈少愈好。他說，他剛換了一台洗碗機，挑選大眾市場品牌、「最不花俏」的基本款，且零件便宜又容易取得。