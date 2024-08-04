長青遊戲活躍 粉絲力挺

書籍和影片都會有完結篇，但總會有讀者和觀眾回味經典作品，遊戲也是如此，有玩家會花數千、甚至數十萬小時玩同一款遊戲，例如一位波蘭玩家花費在運動策略模擬遊戲「足球經理」的時間達到10,887小時，相當於453天，打破金氏世界紀錄。

如今，玩家花更多時間玩舊款遊戲。Newzoo分析師團隊的研究顯示，去年玩家最常玩的十款遊戲，平均都是在七年前發售。過去玩家都在追逐畫面與劇情更精美的新主機與遊戲，但現在技術進步沒那麼明顯，而且老遊戲也一直在更新內容，降低了許多玩家改玩其他遊戲的誘因。

這些玩家不斷遊玩的遊戲，有幾個共通點，首先是通常都未採用看過結局都會沒那麼有趣的線性敘事，而是提供一種每次遊玩都會調整的機制，例如「以撒的結合」、「洞穴冒險」等類Rouge（有明確的遊戲目標和主線劇情，但許多要素簡化）遊戲，或是「殺戮尖塔」和「爐石戰記」等卡牌構築遊戲，又或是「文明帝國」與「全軍破敵」等策略遊戲。「矮人要塞」和「邊緣世界」等系統較複雜的遊戲，則是有一批幾乎不玩其他遊戲的死忠玩家。

長青遊戲常有活躍的網路社群，會有熱心網友提供修改畫面與玩法的模組，或者是能提供玩家有地方閒晃場所的遊戲，例如「集合啦！動物森友會」和「模擬市民」等，又或是總能探索新事物的開放世界遊戲，包括「俠盜獵車手」和「上古卷軸V：無界天際」等。

這些遊戲在提供令人安心的熟悉感、在以更新內容注入新鮮感之間，取得微妙平衡。有時，一些內容的更新甚至會讓遊戲大幅改頭換面，例如「暗黑破壞神4」最近的Root Reborn更新，收到非常好的迴響。

「要塞英雄」和「Roblox」等獲利最豐厚的遊戲，則不只是遊戲，而是能讓玩家自行打造遊戲、供其他人一試身手的平台，也就是說，遊戲開發商也能用並非自家創作的內容獲利，凸顯社群對即時服務遊戲的重要性，玩家有時能登入完成任務並獲得點數，有時也能單純仿若回家一般，在虛擬空間內和朋友閒晃。