日本熱烘烘...291地飆35度「猛暑日」 20地氣溫創觀測史新高

日本各地今天續飆高溫，全境291地出現逾攝氏35度的「猛暑日」，還有20地高溫分創當地觀測史新高；高知縣四萬十市被觀測到近40度的39.8度高溫，京都市已連續10天出現猛暑日。

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士鈴木悠撰文表示，今天日本全境共有291地觀測到「猛暑日」，數量創今年入夏以來新高紀錄。

鈴木表示，包括廣島縣安藝太田町出現39.4度高溫在內，日本今天共有20地最高氣溫創當地觀測史新高紀錄。

鈴木指出，至於明天全境仍有超過200地被預測將出現「猛暑日」高溫，甚至8月5日後許多地方的最高溫也會持續超過35度，民眾接下來仍須嚴防中暑。

TBS電視台報導，九州地方到東北地方的多數地區，今天依舊面臨酷暑，位於四國地方的高知縣四萬十市，被觀測到近40度的39.8度高溫。

京都市到今天為止已連續10天出現「猛暑日」，京都市消防局表示，今天到下午3時止已有8人疑似中暑被緊急送醫。

名古屋今天同樣悶熱，到下午2時前已出現38.4度高溫，同樣連續10天出現「猛暑日」。

京都新聞報導，京都市中京區今天出現38.7度高溫，連續3天最高溫逾38度，位於京都市北區的鴨川河濱，也出現地表被日照曬熱後看似水面的陸上「蜃樓」現象。

京都府上空從7月下旬以來就受到兩個高壓籠罩，氣溫因為晴朗及強烈日照持續上升。京都市到今天為止已連續出現10天的「猛暑日」，且連續3天高溫逾38度。

大阪管區氣象台表示，雖然明天起未來一週左右仍將持續36度到38度的酷暑天氣型態，但由於暖濕空氣流入上空讓大氣狀態不穩定，在京都可能出現傍晚時刻的雷陣雨。

日本放送協會（NHK）報導，昨天下午4時20分左右，在大分市野津原地區的田間道路上，一名男性發現住在附近的84歲高齡婦人倒臥路上通報消防單位，待消防人員抵達時確認老婦已當場死亡。

警方表示，老婦死因疑為中暑。氣象廳表示，大分市昨天最高氣溫達36.2度，大分縣政府昨天針對高溫發布中暑警戒警報。

另外，行經岐阜縣的長良川鐵道，昨天被發現鐵軌彎曲，一度造成部分路段列車停駛，研判應是受到猛暑影響。