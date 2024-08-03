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影／陸籍研究生在日開BMW失控飛車 對向卡車方向盤都變形、司機身亡

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
本月1日陸籍研究生在日本神奈川海老名市駕BMW轎車高速衝撞分隔島，造成對向卡車司機重傷不治。圖／取自FNN新聞
本月1日陸籍研究生在日本神奈川海老名市駕BMW轎車高速衝撞分隔島，造成對向卡車司機重傷不治。圖／取自FNN新聞

本月1日陸籍留學生在日本神奈川海老名市駕BMW轎車高速衝撞分隔島，彈到對向的卡車，造成卡車車頭全毀，57歲司機北村太一重傷不治，警方2日依危險駕駛致死逮捕這名研究生。日本網友對這起不幸車禍議論紛紛，認為日本政府對外國人在日本開車的管理要更嚴格。

車禍發生在當地時間1日下午2時45分，透過後方行車紀錄器可以看到，在海老名市的縣道有一輛黑色BMW轎車從三線道的最外側，高速切到最內側車道，失控猛撞上分隔島。BMW從分隔島彈開，飛到對向車道。對向的2噸卡車車頭全毀，車頂掀起、連方向盤都變形。藤澤市的上班族北村太一被救出，頭和胸部嚴重受創，送醫後不治。

警方2日逮捕肇事駕駛、23歲的苟云帆。苟云帆在接受偵訊的時候，承認自己肇事致人死亡。

在日本網路新聞底下有許多留言，有人表示家附近有國中小學，所以道路限速30公里，外國人卻以時速60公里左右的速度駛過，也未依規定停車再開。因為外國人的粗暴開車行為，附近常出車禍。他希望更嚴格限制外籍人士在日本取得駕照

也有人提及日本政府的移民政策，表示從歐美的經驗可以得知，沒有必要短視近利，接受移民而招致混亂。每當發生這類事故或犯罪時，總有支持者會說與國籍無關，但日本國民不應該因為不符常識的行為而成為犧牲品。

外國人 日本 車禍 駕照

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