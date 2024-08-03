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東京都7月123人疑死於中暑 時隔6年突破百人

中央社／ 東京3日專電
東京23區今年7月有123起疑似死於中暑的案例，自2018年以來時隔6年突破百人。美聯社
東京23區今年7月有123起疑似死於中暑的案例，自2018年以來時隔6年突破百人。美聯社

根據日本東京都監察醫務院，東京23區今年7月有123起疑似死於中暑的案例，比去年同期增加28人，更是2018年以來時隔6年突破百人，消防廳緊急出動救援的件數也創下新高。

朝日新聞報導，根據東京都監察醫務院數據，123名死者中有121人在屋內死亡，占比98%。至於是否擁有和使用冷氣，以有冷氣卻不開的人數最多，高達79人，另28人沒有冷氣，14人有開冷氣。

若以年齡來劃分，死者當中，年齡在40多歲的1人、50多歲4人、60多歲12人、70多歲41人、80多歲44人，90歲以上21人，以高齡者居多。

東京消防廳今年7月的急救出動件數突破9萬件，來到9萬1614件，比去年7月增加2592件，創下歷史新高。消防廳指出，主要原因是中暑送醫的人數增加。此外，今年截至7月底的出動件數為54萬2256件，同樣突破過去紀錄。

根據東京消防廳，7月份最高溫的7月29日當天，東京市中心高溫攝氏37.3度，當天有176人被緊急送醫。當天中午過後，東京都台東區有一名70多歲男性被發現倒在車站通道內，出現嚴重中暑症狀送醫救治。下午3時許，足立區有一名60多歲男性倒在家中，因重度中暑被送醫。

消防廳表示，如果呼叫救護車的情況太多，抵達現場的時間將會延遲，因此除非必要，請不要呼叫救護車，希望僅有發生緊急狀況時才呼叫救護車。消防廳也呼籲民眾在室內務必使用冷氣或電扇，並在察覺口渴之前就預先補充水分。

中暑 東京

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