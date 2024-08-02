新加坡樟宜機場效率掛帥拚通關升級 掃臉逐步落實免護照

為加強通關便捷，新加坡樟宜機場8月5日起逐步落實免護照通關，未來通關免護照的旅客包括出入境的公民、永久居民、長期准證持有者及出境的外國旅客。

新加坡移民與關卡局（ICA）在官網發布訊息指出，8月5日起將在樟宜機場第3航廈讓新加坡居民掃描臉部和虹膜辨識入境，無需出示護照，所有航廈預計在9月全面落實這項措施，屆時出境旅客也可免護照通關。

新加坡移民與關卡局表示，此舉希望透過數位化通關以加強邊境安全。可在海空通關免護照的旅客，包括出入境的公民、永久居民、長期准證持有者以及出境的外國旅客。

經常出國洽公的新加坡人王先生告訴記者，若能加速在機場通關的速度，將可有效提升旅行效率，省去任何可能排隊的時間，對旅客而言非常重要。

聯合早報報導，移民與關卡局指出，航空和船舶公司會預先提供乘客資訊，可藉此比對旅客臉部和虹膜，省去掃描護照步驟，估計全面落實免護照通關後，海空通關可節省40%的時間。

新加坡將是全球第一個大規模落實免護照通關的國家，移民與關卡局推出2種新通關模式，符合條件的旅客可在機場和海路關卡，憑藉掃描臉部和虹膜辨識通關，從陸路通關時則可以QR Code取代護照，進一步提升通關效率。

不過新加坡移民與關卡局指出，旅客仍需隨身攜帶護照，因出入外國海關時或許需出示護照，而移民與關卡局人員在必要時，也會要求旅客提供護照以查驗身份。

樟宜機場向來是全球最繁忙機場之一，新加坡進一步大力推動通關轉型可回溯至2019年，移民與關卡局提出的「新通關概念」（New Clearance Concept），要利用生物特徵、簡化流程，達到通關更快速且安全的目標。