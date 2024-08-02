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大阪南海電鐵車廂火警2傷 疑乘客包內行動電源起火肇禍

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本消防單位表示，一列駛往關西機場的急行電車，抵達南海電鐵泉佐野站之前，車廂內發生火警，造成兩人受傷，肇因疑似是乘客背包內的行動電源起火。 示意圖／擷自南海電鐵官網
日本消防單位表示，一列駛往關西機場的急行電車，抵達南海電鐵泉佐野站之前，車廂內發生火警，造成兩人受傷，肇因疑似是乘客背包內的行動電源起火。 示意圖／擷自南海電鐵官網

日本消防單位表示，今天下午一列駛往關西機場的急行電車，抵達南海電鐵泉佐野站之前，車廂內發生火警，造成兩人受傷，肇因疑似是乘客背包內的行動電源起火。

日本朝日放送（ABC）電視台、讀賣新聞報導，今天下午1時30分左右，南海電鐵泉佐野站站務員通報消防單位：「有行李起火，導致附近乘客受傷。」當局獲報後，消防車與救護車各有兩輛趕往現場因應。

泉州南廣域消防本部說明，兩名女性傷者身受輕傷，已經送醫治療。這列電車是在抵達泉佐野站前發生火災，進站後不久，駕駛員便持滅火器將火勢撲滅。

根據警方與南海電鐵公司，火災起因疑似是1名男中學生背包內的行動電源起火。這名男學生並未受傷。

大阪 日本 火災 行動電源 車廂

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