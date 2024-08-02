大阪南海電鐵車廂火警2傷 疑乘客包內行動電源起火肇禍

英國一名金融從業人員監守自盜，得知客戶過世以後盜領對方戶頭內的75000英鎊（約312萬台幣），不只用來賭博，還帶著女友到處吃喝玩樂。不過男子沒想到的是，最後自己的行跡曝光，是因為女友太愛炫耀，總在社群媒體上炫富，才會引來調查。

2024-08-02 17:58