理專挪用過世客戶財產吃喝玩樂 女友愛po網炫富害他被逮

英國一名金融從業人員監守自盜，得知客戶過世以後盜領對方戶頭內的75000英鎊（約312萬台幣），不只用來賭博，還帶著女友到處吃喝玩樂。不過男子沒想到的是，最後自己的行跡曝光，是因為女友太愛炫耀，總在社群媒體上炫富，才會引來調查。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，37歲的卡薩格蘭德（Corey Casagrande）是目標金融服務公司的團隊主管，他所任職的公司曾為BBC、巴克萊銀行、瑞士信貸銀行等知名企業服務。

2020年時，卡薩格蘭德身陷賭癮，於是動了歪腦筋盜用客戶財產。他利用自己對公司系統的了解，偽造律師文件，盜領過世客戶的75000英鎊遺產。他用這筆錢帶女友康納（Jemma Connor）到處度假、買名牌，女友常常在社群媒體上發文炫耀，才會引來他人質疑。

女友康納炫富貼文引來注意以後，卡薩格蘭德被公司約談，但他沒有出面，因而遭到解僱。公司內部調查發現，卡薩格蘭德的女友康納也曾在同一家金融機構工作，但之前就被解僱。

卡薩格蘭德在這之前曾因走私古柯鹼入獄，他宣稱自己出獄後已洗心革面重新開始，非常努力工作，但卻動了歪腦筋盜領客戶遺產。卡薩格蘭德此案最終被判20個月緩刑，並勒令完成80小時的無償工作。