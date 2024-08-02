曾與捕鯨船對峙！知名反捕鯨人士格陵蘭遭逮 日本要求丹麥引渡

日本內閣官房長官林芳正今天上午表示，已經要求丹麥當局引渡反捕鯨團體「海洋守護者協會」（Sea Shepherd）創辦人華森；他於7月21日在丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）被捕。

「朝日新聞」報導，日本當局以華森（Paul Watson）是2010年在南極海妨害調查捕鯨團航行的共犯為由，已經以傷害罪嫌透過國際刑警組織（INTERPOL）發布國際通緝令。

林芳正透露，日本當局7月31日已透過外交途徑要求丹麥當局引渡華森，不過林芳正表示「目前尚未收到丹麥當局的回答，將持續與相關國家、機構交涉，並適當因應」。

「產經新聞」報導，丹麥法務部8月1日透露，7月31日已經收到日本當局提出引渡華森的正式要求。

丹麥法務部回應產經新聞採訪時表示，目前在等待日方提供支持其引渡要求的文件，待相關文件備齊後「若找不到拒絕引渡的依據，會交給格陵蘭警方處理此案」。而格陵蘭警方將根據自治領地的法規持續搜查引渡的根據，之後待丹麥法務部做決定。

另一方面，海洋守護者協會發布聲明指出，7月29日已會晤到目前被拘留的華森，並聲稱「他身體狀況良好，並不後悔」。

該協會也宣稱已經取得逾65萬人要求釋放華森的連署，並預計於拘留期限的8月15日前，在法國與美國等地發起反對引渡的抗議。

法新社報導，格陵蘭警方透過聲明表示，華森7月21日搭乘「德喬瑞亞號」（John Paul DeJoria）抵達格陵蘭首府努克（Nuuk）後被捕。

華森曾參與拍攝實境電視節目「護鯨大戰」（Whale Wars），他創立反捕鯨組織海洋守護者協會和「保羅華森基金會」（CPWF），以直接行動的戰略作風聞名，包括在海上與捕鯨船對峙。

保羅華森基金會曾透過聲明指出，華森的船隻靠港加油是「關鯨丸行動」（Operation Kangei Maru）的一部分，行動目標是攔截日本新建的加工捕鯨船「關鯨丸」在北太平洋的活動。