快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

馬尼拉唐人街遇祝融 全球最古老「中國城」至少11死

中央社／ 馬尼拉2日綜合外電報導
馬尼拉的賓安杜區（Binondo）傳出火警，火勢約於3小時後撲滅。 中新社資料照
馬尼拉的賓安杜區（Binondo）傳出火警，火勢約於3小時後撲滅。 中新社資料照

菲律賓地方官員表示，首都馬尼拉的「中國城」有一棟5層樓住商混合建築今天發生火災，導致至少11人喪命。

路透社報導，消防官員指出，今早當地時間7時30分左右，馬尼拉的賓安杜區（Binondo）傳出火警，火勢約於3小時後撲滅。目前尚不清楚起火原因。

賓安杜區被認為是全世界最古老的「中國城」，由西班牙籍的第9任菲律賓總督達斯馬里那斯（Luis PérezDasmariñas）於1594年創立。

當地基層民選官員告訴DZRH廣播電台，「屋主妻子是罹難者之一」，並補充說攤販晚上會把商品存放在這棟建築物內。

根據這名官員，目前尚不清楚是否有更多人受困甚至罹難。

菲律賓在執行建築、住家與辦公室消防安全措施這方面的紀錄並不理想。

去年8月，一棟住宅兼作倉庫的建築物發生火災，造成16人死亡；同年5月，馬尼拉歷史悠久的中央郵局（Central Post Office）因大火付之一炬。

建築 火災 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

信眾沒泡麵吃？南投「石龍宮」遭祝融 彰化「福榕宮」應援

颱風夜台中神岡工廠遇祝融 廠內大量易燃塑膠粒消防急搶救

1樓全面燃燒！祝融吞噬新莊老公寓紅透天 狀況尚不明朗

【專家之眼】美軍導彈撤離菲國是虛假讓步

相關新聞

曾與捕鯨船對峙！知名反捕鯨人士格陵蘭遭逮 日本要求丹麥引渡

日本內閣官房長官林芳正今天上午表示，已經要求丹麥當局引渡反捕鯨團體「海洋守護者協會」（Sea Shepherd）創辦人華...

馬尼拉唐人街遇祝融 全球最古老「中國城」至少11死

菲律賓地方官員表示，首都馬尼拉的「中國城」有一棟5層樓住商混合建築今天發生火災，導致至少11人喪命

富士山登山口架設大門奏效 夜間登山人數減少3/4

日本富士山的山梨縣側吉田口登山步道今年7月1日起實施登山限制，根據開山1個月後於8月1日公布的數字，7月登山人數較去年同...

客座評論：「我要買GTR」和熊貓經濟

簡單說明一下標題「我要買GTR」的來源。

被殺的哈瑪斯領袖：難民之子如何登上政治顛峰？

哈瑪斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）於7月31日在伊朗德黑蘭遇襲身亡。該消息首先由伊朗革命衛隊公布。哈尼亞此次德黑蘭之行是為了參加伊朗新任總統的就職典禮。伊朗革命衛隊的聲明指出，他和一名伊朗安全人員在德黑蘭的住處遭到攻擊而喪生。而據哈瑪斯的官員稱，哈尼亞是被導彈「直接擊中」，其住處的門窗、牆壁皆被炸毀。哈瑪斯官方聲明中指哈尼亞是在「猶太復國主義分子對他在德黑蘭的住所進行的一次危險襲擊」中被殺害。

巴西機場2客機相撞！尾部現「大洞」旅客嚇壞 幸無人受傷

巴西聖保羅國際機場（São Paulo–Congonhas Airport）7月29日下午5時發生航空意外，一架客機在跑道上等待起飛時，被另一架正滑行到登機口的客機機翼撞上，前者機尾因撞擊出現「大洞」，2架客機均載滿乘客，幸無人受傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。