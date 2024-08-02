馬尼拉唐人街遇祝融 全球最古老「中國城」至少11死
菲律賓地方官員表示，首都馬尼拉的「中國城」有一棟5層樓住商混合建築今天發生火災，導致至少11人喪命。
路透社報導，消防官員指出，今早當地時間7時30分左右，馬尼拉的賓安杜區（Binondo）傳出火警，火勢約於3小時後撲滅。目前尚不清楚起火原因。
賓安杜區被認為是全世界最古老的「中國城」，由西班牙籍的第9任菲律賓總督達斯馬里那斯（Luis PérezDasmariñas）於1594年創立。
當地基層民選官員告訴DZRH廣播電台，「屋主妻子是罹難者之一」，並補充說攤販晚上會把商品存放在這棟建築物內。
根據這名官員，目前尚不清楚是否有更多人受困甚至罹難。
菲律賓在執行建築、住家與辦公室消防安全措施這方面的紀錄並不理想。
去年8月，一棟住宅兼作倉庫的建築物發生火災，造成16人死亡；同年5月，馬尼拉歷史悠久的中央郵局（Central Post Office）因大火付之一炬。
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