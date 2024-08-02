馬尼拉唐人街遇祝融 全球最古老「中國城」至少11死

哈瑪斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）於7月31日在伊朗德黑蘭遇襲身亡。該消息首先由伊朗革命衛隊公布。哈尼亞此次德黑蘭之行是為了參加伊朗新任總統的就職典禮。伊朗革命衛隊的聲明指出，他和一名伊朗安全人員在德黑蘭的住處遭到攻擊而喪生。而據哈瑪斯的官員稱，哈尼亞是被導彈「直接擊中」，其住處的門窗、牆壁皆被炸毀。哈瑪斯官方聲明中指哈尼亞是在「猶太復國主義分子對他在德黑蘭的住所進行的一次危險襲擊」中被殺害。

2024-08-02 09:37