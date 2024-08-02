快訊

自己小孩也認錯？嘉巿私立幼兒園掛錯名牌 爸爸接走人家女兒

學童營養午餐蔬果農藥合格率！新北市成績最好 桃園、台中待改進

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

富士山登山口架設大門奏效 夜間登山人數減少3/4

中央社／ 東京2日專電

日本富士山的山梨縣側吉田口登山步道今年7月1日起實施登山限制，根據開山1個月後於8月1日公布的數字，7月登山人數較去年同期減少16％，特別是夜間登山人數僅有去年的1/4，顯示當局設限奏效。

攀登富士山從山腳到山頂分為10段，日文為10合目，5合目約等於半山腰。產經新聞報導，統計今年7月通過位於6合目的富士山安全指導中心、朝7合目繼續前進的登山客人數有5萬8925人，比起去年同期減少1萬1605人，約16％。

此外，受到登山規範影響，從下午5時至隔天凌晨3時之間夜間登山的人數急劇減少至2579人，較去年減少8178人，約76％。由於夜間登山者大幅減少，使得全體登山者人數下降。

富士山的登山路線有4條，利用率最高的是位於山梨縣側的吉田口登山步道，去年富士山登山季的22萬多名登山客中，有約13萬7000人從這裡登山，占全體超過6成。

為此，從今年7月1日夏季登山季開始，吉田口登山步道限制單日登山上限4000人，開徵每人2000日圓（約新台幣439元）通行費，且在5合目架設大門，從下午4時到隔天凌晨3時關閉，阻止登山客「彈丸登山」（通宵攻頂）。

政府官員指出，今年許多選擇夜間登山的登山客都會在山間小屋住宿，顯示通宵攻頂的人數減少許多。富士吉田市市長堀内茂先前在例行記者會上表示，「我感覺彈丸登山的人數比去年減少了95％。」

不過，在7月的3天連假期間，8合目的山間小屋附近，依舊有不少外國觀光客在登山步道上使用保暖墊或睡袋小憩。這些登山客似乎趕在登山大門下午4時關閉之前通過大門，然後不在山間小屋休息，而是在步道上將就一晚，趕在日出前攻頂。要如何阻止這些通宵攻頂的行為，當局仍在思考對策。

保暖 富士山 登山步道

延伸閱讀

陸客富士山上大打出手！男怒問「在兒子面前做愛」女認了 山友目睹：勸架到傻眼

登山遇颱罹難3人送下山 旗美山搜隊連次冒險找人都有她

布幕遮擋有效！富士山LAWSON「遊客少3成」 居民讚違規變少了

陽明山驚見「全裸妹子」散步！女登山客貼15張圖嚇喊：刷新我三觀

相關新聞

富士山登山口架設大門奏效 夜間登山人數減少3/4

日本富士山的山梨縣側吉田口登山步道今年7月1日起實施登山限制，根據開山1個月後於8月1日公布的數字，7月登山人數較去年同...

客座評論：「我要買GTR」和熊貓經濟

簡單說明一下標題「我要買GTR」的來源。

被殺的哈瑪斯領袖：難民之子如何登上政治顛峰？

哈瑪斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）於7月31日在伊朗德黑蘭遇襲身亡。該消息首先由伊朗革命衛隊公布。哈尼亞此次德黑蘭之行是為了參加伊朗新任總統的就職典禮。伊朗革命衛隊的聲明指出，他和一名伊朗安全人員在德黑蘭的住處遭到攻擊而喪生。而據哈瑪斯的官員稱，哈尼亞是被導彈「直接擊中」，其住處的門窗、牆壁皆被炸毀。哈瑪斯官方聲明中指哈尼亞是在「猶太復國主義分子對他在德黑蘭的住所進行的一次危險襲擊」中被殺害。

巴西機場2客機相撞！尾部現「大洞」旅客嚇壞 幸無人受傷

巴西聖保羅國際機場（São Paulo–Congonhas Airport）7月29日下午5時發生航空意外，一架客機在跑道上等待起飛時，被另一架正滑行到登機口的客機機翼撞上，前者機尾因撞擊出現「大洞」，2架客機均載滿乘客，幸無人受傷。

童裝主打「懶惰爸爸」惹議 日企火速下架新產品

日本知名嬰幼兒用品品牌稍早開賣的新系列童裝設計，因主打懶惰、不管事的爸爸這類風格，在網路上引發爭議。廠商於開始發售新品後...

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

大韓航空（Korean Air）自本月15日起，將不再提供泡麵給經濟艙旅客，因亂流頻率增加、通道狹小且乘客座位緊鄰，恐增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。