巴西機場2客機相撞！尾部現「大洞」旅客嚇壞 幸無人受傷
巴西聖保羅國際機場（São Paulo–Congonhas Airport）7月29日下午5時發生航空意外，一架客機在跑道上等待起飛時，被另一架正滑行到登機口的客機機翼撞上，前者機尾因撞擊出現「大洞」，2架客機均載滿乘客，幸無人受傷。
巴西高爾航空表示，智利南美航空（LATAM Airlines）3935航班的空中巴士A319在降落後的滑行途中，其機翼撞上該公司波音737客機的尾部，留下巨大破洞，暫無人員受傷，原航班乘客被安排到另一架飛機上繼續行程。飛機已送去維修，公司正在調查此事。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言