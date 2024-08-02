巴西機場2客機相撞！尾部現「大洞」旅客嚇壞 幸無人受傷

巴西聖保羅國際機場（São Paulo–Congonhas Airport）7月29日下午5時發生航空意外，一架客機在跑道上等待起飛時，被另一架正滑行到登機口的客機機翼撞上，前者機尾因撞擊出現「大洞」，2架客機均載滿乘客，幸無人受傷。

巴西高爾航空表示，智利南美航空（LATAM Airlines）3935航班的空中巴士A319在降落後的滑行途中，其機翼撞上該公司波音737客機的尾部，留下巨大破洞，暫無人員受傷，原航班乘客被安排到另一架飛機上繼續行程。飛機已送去維修，公司正在調查此事。

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文章授權轉載自《香港01》