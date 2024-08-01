連12週升溫...東京COVID-19病例增 手足口病連7週發警報

日本東京確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例已連12週增加，疫情緩步升溫；另一方面，以兒童為主在夏天流行的「手足口病」，也連續7週超過警報標準。

日本TBS電視台報導，東京都政府今天表示，截至7月28日止的一週內所通報的COVID-19新增病例數，平均每間醫療機構約9.13例，較前一週增加0.63例，已連續12週增加。

東京都政府呼籲民眾落實個人手部衛生、維持室內通風，並採取依場合戴口罩等防疫對策。

另外，以兒童為主在夏天流行的「手足口病」，截至7月28日止的一週內通報病例數，平均每間醫療機構約13.72例，雖然較前一週稍減0.22例，但仍是連續7週超過警報標準。