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拿架上商品退貨周賺2千萬 職業竊賊踢鐵板被判10年

聯合新聞網／ 綜合報導
娜林德犯下一千多起竊盜詐騙，靠「假退貨」賺進兩千萬。圖擷自每日郵報
娜林德犯下一千多起竊盜詐騙，靠「假退貨」賺進兩千萬。圖擷自每日郵報

英國一名女子在商店貨架行竊，再拿著商品到櫃台「退貨」，藉此賺進50萬英鎊（約2094萬台幣）。女子就靠這種方式維生多年，近期終於遭判刑入獄，將服刑十年。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，54歲的娜林德（Narinder Kaur）從還是少女時就開始行竊，幾乎英國各大品牌都有她行竊的蹤影。

2015年7月到2019年2月期間，她向英國知名藥妝連鎖店Boots、德本漢姆百貨（Debenhams）、英國服裝品牌Monsoon和瑪莎百貨（M&S）等行竊並詐騙，犯案至少一千多次。

娜林德通常是偷偷拿了架上的商品，再拿到櫃台謊稱自己買了商品但沒帶收據要退貨，前前後後騙取超過50萬英鎊（約2094萬台幣）。

她為了避免遭逮，使用不同的名字開戶，過程中她曾因為超速被逮，但她使用假文件向地方法院說謊，藉此逃過一劫，連政府機關都敢騙。

娜林德在東窗事發後被判成立26項罪名，包含詐欺、持有並轉移犯罪財產、妨礙司法正義等。法院認為娜林德犯罪意圖明顯，且在犯案高峰期間毫無悔意，持續很長一段時間，判處十年有期徒刑。

英國 詐欺

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