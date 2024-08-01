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致癌原因仍須研究...全球青壯年罹癌率大增 醫籲提早篩檢

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
各國青壯年罹患各種癌症的機率逐漸增加，甚至超過65歲以上的長者。示意圖／ingimage
各國青壯年罹患各種癌症的機率逐漸增加，甚至超過65歲以上的長者。示意圖／ingimage

各國青壯年罹患各種癌症的機率逐漸增加，甚至超過65歲以上的長者！專家推估，青壯年罹癌率上升的原因多半與肥胖、環境因子或超加工食品有關，但致癌的具體原因還需要更多的研究，建議可以提早癌症篩檢的年紀，以儘早發現病況。

青壯年罹癌率大增

CNN報導，最新研究發現，目前正值壯年的X世代（1960年代中期至1970年代出生的人）罹患包括大腸癌、胰臟癌、腎臟癌等17種癌症的風險，比65歲以上的長輩還要更高。

《VOX》報導也指出，世界各地罹癌民眾都出現年輕化的現象，尤其是腸胃道系統的癌症，如美國55歲以下的大腸癌患者，從1995年的11%上升至2019年的20%。

對此，腸胃道腫瘤內科醫師塞爾賽克表示，從該研究可以發現，這些過去不曾在年輕人見到的癌症，發病正在上升，初步研判是因為這些青壯年民眾早期暴露於多種環境因素。

多種原因待檢驗

德州大學MD Anderson癌症中心主任霍克推斷，包括飲食變化、運動水平下降、兒童肥胖率上升與更先進的診斷測試，都可能是年輕群體癌症發病率上升的原因 。

跨國科學家都試圖找出年輕人罹癌比例上升的原因，懷疑是肥胖率上升、食用過多超加工食品、生活環境中的毒素增加，或腸道中的微生物生態平衡，但距離真相還有一大段距離，科學家感嘆，目前仍無法確定癌症與這些因素是因果關係，還是只是有高度的相關性而已，但這都需要更多的研究。

霍克以美國為例說，醫療保健已經有許多癌症早期診斷的工具，從而提高生存機率，還可能需要提早特定癌症篩檢的年齡。

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