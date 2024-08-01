「偌大的悲劇」印度南部土石流災情擴大 死亡人數攀至282人

印度南部瓦亞納德縣因大雨發生嚴重土石流，最新資料顯示，這場災難中喪命人數已增加到約282人，且仍有數百人失蹤。

7月30日的豪雨讓印度克勒拉邦（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad）出現大規模土石流，包括陸軍、海軍、海岸防衛隊直到8月1日，都仍持續在阿特碼拉（Attamala）、蒙達凱（Mundakkai）、丘拉馬拉（Chooralmala）等地進行搜救。

印度時報 （The Times of India）指出，這次土石流幾乎完全摧毀蒙達凱周遭的村莊，死亡人數已攀升到282人，隨著救援工作進行，死亡人數可能持續增加。

克勒拉邦政府證實，目前有227人失聯，但詳細數字仍待確定。

印度政府多位部長、瓦亞納德的議員及各黨領袖等將開會，協調受土石流影響地區的救難工作，克勒拉邦首長更稱這次的土石流是「偌大的悲劇」。

相關單位正在搭設長190英尺（約58公尺）的臨時橋梁，連結受災最嚴重的蒙達凱與丘拉馬拉地區，以利救援行動。

根據統計，目前為止救難工作已經救出1386人，當中包括528名男性、559名女性、299名兒童；其中有201人被送進醫院，有90人住院接受後續治療。