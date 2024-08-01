聖地牙哥國際漫畫展 14人涉性交易遭逮

美國加州檢察官今天表示，便衣探員上週在「聖地牙哥國際漫畫展」（San Diego Comic-Con）活動上佯裝嫖客，成功拯救10名人口販運受害者，並逮捕14名犯嫌。

法新社報導，加州聖地牙哥警方、聯邦人員和海軍情報單位參與的特別小組逮捕了14人，這些人企圖在這個流行文化盛會上買春。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他們救出10名受害者，其中9人為成年人。

邦塔透過聲明表示：「遺憾的是，性販運者利用像聖地牙哥國際漫畫展這種大規模活動剝削受害者來牟利。」

聖地牙哥國際漫畫展是全球最大的流行文化活動之一，今年展期從7月25日持續至28日，估計約有13萬5000人參與這場盛會。

聖地牙哥國際漫畫展發言人透過聲明告訴法新社：「顯然我們對此感到非常不安，我們事先不知道有這項行動，但據我們了解，逮捕地點是在活動場地外。」

「我們整年下來和各個執法單位密切合作，隨時準備提供任何可能的協助。」

國土安全調查處（Homeland Security Investigations）聖地牙哥分處代理特別探員主管戴維斯（ChristopherDavis）指出，像聖地牙哥國際漫畫展這種「有大量人潮參與的活動」，往往被罪犯視為「對未成年人下手的大好機會」。