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鰻魚飯釀百人中毒！炎夏成細菌溫床 日醫示警：食物放室溫下很危險

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名鰻魚飯日前爆出食物中毒事件。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
日本知名鰻魚飯日前爆出食物中毒事件。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本知名鰻魚飯業者「日本橋伊勢定」位於橫濱市京急百貨公司的分店，日前傳出嚴重集體食物中毒事件，共造成161人上吐下瀉，其中含包括1位90多歲老婦人不幸身亡。專家呼籲現在天氣炎熱，提供病菌孳生的最佳溫床，因此在飲食方面絕對要多加留意。

根據日本媒體「FLASH」報導，橫濱保健所認為，這次的食物中毒事件，應該是黃色葡萄球菌所引起的，事實上也從病患的排泄物中檢測出來。目前這間京急百貨的「日本橋伊勢定」，已經被下令禁止營業。

內科醫師五藤良將指出，黃色葡萄球菌在生活中相當常見，且會在高溫潮濕的環境下迅速繁殖，一旦污染食物，就成為食物中毒的原因。儘管在料理過程中能夠殺死它們，但如果用手去碰觸食物，就會造成污染。

如今攝氏30到37度左右的氣溫，正是適合黃色葡萄球菌等細菌繁殖的溫度。如果食物在這樣的室溫下沒有冷藏保存，細菌就會快速繁殖。具體而言，只要東西放置在30度以上的環境，在3小時內細菌就會增加到危害人體的程度。因此，如果便當、食物沒有馬上吃掉，最好想辦法冷藏，或放置保冷劑等方式保持低溫，以免食物變質。

日本 食物中毒

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