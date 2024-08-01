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參觀日本最大刑務所！東京「故鄉納稅」開賣監獄導覽 上架秒殺

聯合新聞網／ 綜合報導
東京都府中市提供監獄導覽作為故鄉納稅回禮。圖擷自東京都府中市X
東京都府中市提供監獄導覽作為故鄉納稅回禮。圖擷自東京都府中市X

日本各地為了籌措財源，不少地方政府都有提供「故鄉納稅」的服務，只要繳交一定金額，就能獲得一些在地農產或其他特產作為回禮。而東京都府中市，日前竟然推出繳交1萬日圓（約新台幣2192元）的故鄉納稅，就能參觀當地監獄「府中刑務所」導覽的方案，結果20組的名額一開賣，馬上被民眾秒殺。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，府中刑務所的前身，是江戶幕府時期關押受刑人的「石川島人足寄場」，直到1935年才轉移到現在的位置。目前府中刑務所能夠收納2668人，是日本規模最大的監獄。每間個人房都配有電視，當天會根據犯人的意願，讓他們可以觀看特定的頻道，像是搞笑節目、紀錄片「警察24時」等都相當熱門，甚至也能收看一點奧運賽事。

監獄內當然有讓受刑人勞動的地方。除了一般的工廠以外，甚至還有設置幾乎等同於辦公室，讓受刑人進行電腦作業的場所。另外，日本籍受刑人平均年齡達52.9歲，有「高齡化」的趨勢。特別是不少多次入獄的人，往往都是出社會後找不到工作，結果又犯下罪刑被關。因此對相關機構而言，如何協助受刑人出獄後不會再犯，是目前專注的課題。

這次的監獄導覽方案在6月底開放，總共提供20組名額，結果上架6天就通通賣完。最終導覽辦在7月29日，20組共有34人參加。這些民眾在參觀的同時，也確實意識到現今監獄的各種問題，啟發了不同的思考。

受刑人 日本 監獄

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