模擬在火星棲地關1年 科學家：思念親友太艱難

美國國家航空暨太空總署（NASA）為了未來火星任務，在德州破天荒設置一處模擬火星居住的環境，讓4名太空人關在裡面與外界隔絕1年。團隊指揮官表示，最難的是與親友分離。

法新社報導，這些太空人要做的事包羅萬象，從執行模擬的「火星漫步」到照料一個直立式菜園，偶爾還得設法排遣無聊。

不過，能夠推進太空探索志業，這讓團隊指揮官哈斯頓（Kelly Haston）深感自豪。但她也坦承，這個經驗使她對火星生活的現實面有一番體悟。

這位現年53歲的生物學家告訴法新社：「前進太空，這樣的機會棒呆了。不過我會說，經歷過這個（實驗）、知道與親友分離是什麼感覺，會讓上太空這件事變得更困難。」

這項實驗稱為「太空人健康與性能探索模擬」（Crew Health and Performance Exploration Analog, CHAPEA）任務一，總體目標是希望更加了解任務成員與外界隔絕對其表現和健康有何影響。

這項計畫進行378天，已於7月初完結。

如果把6到9個月的飛行時間，以及NASA希望太空人待在火星上的時間計算進去，從地球到火星來回一趟很可能至少耗時2年多。

對哈斯頓來說，最困難的部分顯而易見。「我可以在那地方再住上1年，並通過其他各種限制的考驗。但對於你的親友...你會實在太想念他們。」

為了模擬無線電信號在地球和火星之間來回傳送所需時間，他們與外面世界的雙向通訊都會延遲20分鐘。他們收發影片時也會面臨一些限制，考量到頻寬限度。

哈斯頓表示，最難熬的是當親友不太好過時，「你沒辦法即時與他們同在」。

3名要跟哈斯頓一起「殖民火星」的隊友，是她唯一可以直接接觸到的真人。但她強調，團隊裡從沒有人被關到發瘋。

哈斯頓不諱言，他們當然有抓狂和心煩的時候，「不過團隊裡的溝通好的不得了，我們直到最後一刻都還可以一起吃飯」。

這個團隊的160平方公尺住所，包括組員宿舍、公共區域，甚至還有一個可以種植番茄和青椒等作物的區域。

這個3D列印的住所稱為「阿爾法火星山丘」（Mars Dune Alpha），設在德州休士頓（Houston）NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）的一個機棚內。

在重建火星環境的戶外區，地上布滿紅土、四面牆畫滿峭壁。團隊成員穿上太空衣、通過氣密室就可以抵達這個暱稱「沙盒」（sandbox）的空間，來模擬火星漫步。