印尼提高購菸年齡至21歲 社媒禁售菸品

印尼將合法購買香菸的最低年齡限制從18歲提高至21歲，這是一系列健康法規變革其中一環，目的是要在吸菸率舉世數一數二高的印尼對此一致命習慣進行制約。

路透社報導，擁有2億7000萬人口的印尼是全球最大菸草生產國之一，根據世界衛生組織（WHO）2021年的調查，該國約有7000萬名成年人吸菸。

總統佐科威（Joko Widodo）上週簽署政府法規，將購買香菸的最低年齡限制提高至21歲，並且禁止銷售單支香菸，這是在當地店家常見的便宜選項。

這項法規目的是要「降低普及程度並防止年輕人吸菸」，作法包括學校和運動場200公尺範圍內禁售香菸。這項法規立即生效。

印尼衛生部去年的調查顯示，該國7000萬名吸菸者中有7.4%年齡界於10至18歲之間，15至19歲吸菸者最多。

新法規同時禁止在「電子商務應用程式」和社群媒體上販售傳統香菸與電子煙。另外，在社群媒體上刊登香菸廣告也遭到禁止。違規處罰從書面警告，到暫時禁止香菸廣告不等。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康