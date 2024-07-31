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妹子參加音樂祭突發寒不適 院方以為「吸ㄎㄧㄤ了」沒想到罹患這1病

聯合新聞網／ 綜合報導
蒂莉參加音樂祭不舒服，沒想到竟然是腦膜炎。圖擷自太陽報
蒂莉參加音樂祭不舒服，沒想到竟然是腦膜炎。圖擷自太陽報

英國一名21歲的正妹和朋友參加音樂祭，不過到了海邊她卻開始感覺身體非常不舒服，不只頭痛冒汗，還開始嚴重畏寒。她趕緊到醫院檢查，院方甚至一度懷疑她有用藥，沒想到後來檢查出來竟然是腦膜炎。

據《太陽報》（The Sun）報導，21歲的蒂莉（Tilly Buckton）在2022年8月參加音樂祭，其實在出發前一天她就不太舒服，但隔天她仍到場跟朋友碰面。

不過白天時在沙灘上她就覺得頭越來越痛、開始冒冷汗，最後身體一度控制不住地發抖。她試圖泡進水裡，讓自己舒服點，但是還是覺得忽冷忽熱。

本來蒂莉的朋友打電話叫救護車，但救護車過了好幾個小時都沒來，只有現場的醫護人員來看她。剛開始護理師詢問她是否服用了任何藥物，在得知蒂莉沒有服藥以後，只淡淡地說了是中暑便離開。不過蒂莉還是很不舒服，只好跟朋友趕緊搭計程車去醫院，做完一連串檢查之後，才發現她其實罹患了病毒性腦膜炎。病毒性腦膜炎是大腦和脊椎周圍內膜炎症，症狀跟流感很像，所以很容易被誤會。

幸好蒂莉及時治療，沒有讓腦膜炎惡化，不過她還是在家躺了兩個月，也有四肢痠痛、腦霧和慢性疾病等後遺症。

正妹

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