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氣候變遷作祟 東南亞颱風生成更靠近陸地且更快增強

中央社／ 新加坡31日綜合外電報導

根據今天發布的一份聯合科學研究報告，受到氣候變遷影響，東南亞颱風生成地點離陸地越來越近，且強度增加速度更快，在陸地上空停留時間也更久。

法新社報導，研究人員在聲明中指出，東南亞靠海的社區和城市，例如越南的海防市和泰國首都曼谷，都「正在面臨空前威脅，未來風暴可能持續更久且強度更強」。

參與這份報告的研究人員，來自新加坡的南洋理工大學及美國的羅文大學（Rowan University）和賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）。他們分析「從19世紀至21世紀末期的6萬4000多個過去和未來風暴模型」，而得出結論。

聲明還說，現已造成海水暖化的氣候變遷，可以改變東南亞的熱帶風暴行徑路線，影響當地6億5000多萬居民。

報告第一作者、羅文大學地球與環境學院助理教授賈納（Andra Garner）表示，目前住在人口稠密的東南亞沿海地區居民，處境最為脆弱。

她提出2點建議。「首先，我們現在應該採取行動減少（二氧化碳）排放，以降低未來風暴帶來的衝擊。」

「其次，我們現在應該著手保護沿海地區以防範未然。無論未來碳排如何，這些地區很可能將受到熱帶氣旋的一些加劇衝擊。」

東南亞 海地 風暴 颱風

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