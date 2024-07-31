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上月才參與完諾曼第登陸80周年活動 老兵與世長辭享嵩壽105歲

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
圖為英國二戰退伍軍人參加「諾曼第登陸」80週年紀念活動。 歐新社
圖為英國二戰退伍軍人參加「諾曼第登陸」80週年紀念活動。 歐新社

法國總統馬克宏今天表示，參與過諾曼第登陸（D-Day）的老兵路易斯已經辭世，享嵩壽105歲。路易斯幾周前才現身歡迎美國總統拜登赴巴黎紀念諾曼第登陸80周年的典禮。

法新社報導，路易斯（Jacques Lewis）在巴黎榮軍院（Les Invalides）度過生命最後的時光後，於25日與世長辭。

1944年6月6日，來自英、美、加等國的盟軍在諾曼第（Normandy）登陸並展開行動，以解放二戰時被納粹占領的法國和西歐。當時路易斯跟隨美國軍隊在猶他海灘（Utah Beach）登陸。

路易斯登陸後，尋求卡靈頓鎮（Carentan）居民協助定位作戰地區，幫盟軍攻下一城。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，路易斯在諾曼第戰役後也持續參與法國其他戰役，接著前進德國，「他一直和來自美國軍隊的同袍並肩作戰」。

各國政要6月齊聚法國紀念諾曼第登陸80周年時，路易斯曾現身在巴黎凱旋門前歡迎拜登（Joe Biden）的典禮。

馬克宏（Emmanuel Macron）和夫人碧姬（BrigitteMacron）稱頌路易斯為「身懷勇氣與膽識、視榮譽高於性命，並讓法國奪回自由」的重要人物。

在巴黎和諾曼第舉行的諾曼第登陸80周年紀念儀式，普遍被視為世人得以向倖存老兵致敬的最後機會。

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