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泰國學運領袖被控侮辱王室 涉冒犯君主罪判刑2年

中央社／ 曼谷31日綜合外電報導
綽號「企鵝」的巴利涉嫌在2020至2021年由泰國青年領導、支持民主的抗議活動期間，違反泰國嚴厲的誹謗王室罪 路透社
綽號「企鵝」的巴利涉嫌在2020至2021年由泰國青年領導、支持民主的抗議活動期間，違反泰國嚴厲的誹謗王室罪 路透社

泰國知名學運領袖巴利（Parit Chiwarak）因在社群媒體一張顛倒的泰王照片下方發表侮辱言論，今天被判處2年徒刑。泰國人權律師組織說，巴利預計將面對另外24項誹謗王室指控。

法新社報導，綽號「企鵝」的巴利涉嫌在2020至2021年由泰國青年領導、支持民主的抗議活動期間，違反泰國嚴厲的誹謗王室罪，或稱冒犯君主罪（lese-majeste），並被判有罪。

這名26歲的學運人士今天並未在首都曼谷的法院現身。巴利是領導示威活動的關鍵人物之一，當年有數以萬計的人走上街頭，前所未見地要求改革君主制。

泰國有世界上最嚴格的冒犯君主罪，其中某些法條用以保護泰王瓦吉拉隆功（King MahaVajiralongkorn）與其親近家人免受誹謗、侮辱和威脅。每一項罪行最高可處15年徒刑。

批判者稱泰國政府利用相關法律來打壓異議。據泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights，TLHR），自2020年起，有超過270人因觸犯冒犯君主罪被起訴。

人權 泰國 泰王

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