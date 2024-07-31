辦奧運太開心？體育部長激吻馬克宏 連法國總理都看不下去

2024巴黎奧運於法國時間7 月26 日晚上（台灣時間27 日凌晨）開幕，全球運動好手齊聚一堂一較高下，法國總統總統馬克宏（Emmanuel Macron）及法國體育部長烏迪亞–卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castera）當然也到場參加開幕典禮。

不過近期有照片流出，烏迪亞–卡斯特拉在跟馬克宏打招呼時，不知道是不是成功舉辦太過高興，親吻禮顯得格外「熱情」，不只引發網友關注，連站在一旁的法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）都看不下去。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，照片中46歲的烏迪亞–卡斯特拉親吻48歲馬克宏的臉頰，甚至把手伸上總統的脖子，扶著他的後腦勺，看起來十分激情。

其實法式臉頰禮行之有年，這樣的招呼方式稱之為「faire la bise」，其實通常不是真正的親吻臉頰，而是臉頰碰臉頰並用嘴發出親吻的聲音，但若是初次見面的對象通常還是以握手為主。

法國時尚雜誌《費加羅夫人》（Madame Figaro）描述部長和總統親吻的「好奇之吻」，還暗酸「部長顯然知道如何引起話題」。許多當地媒體也開玩笑說，是不是奧運開幕式結束，壓力終於消失，一下子感到太輕鬆愉快了。

照片中站在一旁的法國總理阿塔爾眼神撇開看向別處，好像連他都尷尬得看不下去。不少網友則留言批評，「碧姬（法國第一夫人）看了絕對會不開心」、「要是我老公敢這樣親別的女人，過幾天就會被我踢出家門」，不過也有網友扮起網路柯南，說馬克宏一手垂下，另一手按著烏迪亞–卡斯特拉的手臂，看起來也不太享受這次的臉頰禮。