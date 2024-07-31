大量繁殖影響生態系統 泰國對外來魚種宣戰

來自非洲的黑頦帚齒非鯽近年來在泰國大量繁殖，影響了泰國的水域生態系統，泰國農業部將投入4億5000萬泰銖預算，預計4年內消滅黑頦帚齒非鯽這個外來種。

名為黑頦帚齒非鯽（blackchin tilapia）的魚種來自非洲，2017年開始就在泰國大量繁殖，今年初開始明顯影響泰國各地的水域生態系統，泰國農業部漁業署近日對這個魚種宣戰，因此引起輿論關注。

泰國公視（Thai PBS）報導，農業部部長塔瑪納（Thammanat Prompao）昨天表示，農業部將投入4億5000萬泰銖（約新台幣4億1300萬元）年度預算，用來對抗外來種，預計4年內消滅黑頦帚齒非鯽。

塔瑪納表示，漁業署試圖控制黑頦帚齒非鯽的繁衍已很多年，但因缺乏公私部門合作，所以一直不是很成功，現在漁業署邀相關單位代表來討論如何應對這個問題。

塔瑪納指出，漁業署已經準備好計畫，目標是明年中前捕捉到400萬公斤的黑頦帚齒非鯽，例如在河道裡放入獵食性的魚類如亞洲鱸魚消滅黑頦帚齒非鯽，把黑頦帚齒非鯽製作成魚粉、動物飼料或醃魚，並教育民眾如何監看自身社區是否有黑頦帚齒非鯽，以及如何防止其持續繁殖。

鮮新聞（Khaosod）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，漁業署曾說，2010年由一間公司合法引進黑頦帚齒非鯽，要做為育種研究之用，之後這間公司停止這項研究計畫，但沒有依照漁業署的標準程序銷毀所有的魚。

根據漁業署檢驗目前泰國各地黑頦帚齒非鯽的基因，發現都來自同一個來源，但這個來源是否和這間公司當初引進的魚種一樣則還不確定。被指涉的公司則聲明一切的程序合法。