減輕救護人員負擔 大阪允許外出執勤可使用超商

日本大阪市與堺市消防局為減輕救護車上救護人員身心負擔，將從8月1日起開放救護人員在外連續出勤或長時間執勤等無法返回消防署時，能就近在便利商店用餐喝水或上廁所。

「每日新聞」報導，這是大阪府內首度採取這項措施。兩市消防局希望藉此減輕夏季出勤次數增加造成救護人員負擔，有助維持現有的救護體制。

大阪市消防局急救課擔當係長（職稱的一種）岸本晃表示，對救護隊出動頻率年年增加感到強烈危機感。大阪市消防局2023年急救出動件數高達26萬3089件創新高，比2022年增加8%；堺市消防局救護隊2023年出動件數達7萬741件同創新高，比2022年增加4.6%。

此外，急救出動件數在夏季與冬季呈增加趨勢，尤其是在酷暑的8月，以高齡長者為主的民眾因中暑或天氣炎熱導致身體不適的人數大增。

大阪市及堺市消防局已為此增加人力因應，不過在需求量大增時期的急救隊員，經常運送患者到醫院後，在未休息的情況下直接趕赴下一個現場，或是常為了運送COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等重症患者而疲於奔命。

這種情況有時甚至導致救護人員從早到晚都無法回到消防署，也幾乎沒有時間吃飯喝水。鑒於有時即便在救護車內準備簡單的食物與飲水也難以因應，讓大阪市與堺市消防局參考神戶市與奈良市等地的前例，決定實施這項措施。

堺市消防局急救課課長片岡龍彥說明，救護人員累積疲勞不僅會影響表現，最差的情況恐會導致發生事故等嚴重疏失，並直言「採取急救人員身體狀況管理對策，有助於維持急救服務」。

考量到救護車停靠在便利商店等地，恐會讓民眾誤以為可能發生刑案或意外。此外，若有隊員使用商業設施或在腹地內飲食，可能會被部分民眾批評或投訴。

大阪市與堺市消防局考量這些疑慮後，已準備寫著「（救護人員）正在使用便利商店。為了下次出勤，正在攝取水分與食物並使用廁所，敬請理解」的告示牌，讓救護人員放在救護車的前擋風玻璃處，且救護車內一定要有人留守，以便即時因應緊急通報。