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廉航乘客更年輕有禮？日網友喊「比傳統航空好800倍」 引正反兩派議論

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友認為廉航乘客的水準高出傳統航空乘客。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本網友認為廉航乘客的水準高出傳統航空乘客。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

對想要出國旅遊，又不想太傷荷包的人而言，廉價航空是一個不錯的選擇。然而相對低廉的價碼，自然無法提供與一般航空相提並論的服務。近來一位日本網友，就分享了自己搭乘廉航時的看法，結果引起網友議論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位正在學習中文，將「X」暱稱取名為「DTH郝老師」的日本網友分享，近來他因為短期旅遊，首次嘗試搭乘廉價航空，發現整個過程還不錯。雖然飲食需要花錢，但由於飛行途中都在睡覺，因此覺得沒什麼差。

另外他發現機上的旅客，大多數都是年輕情侶，很少有像他一樣的中年人。一般傳統航空的中年乘客，往往覺得自己花錢就是大爺，容易表現出不友善的態度。但搭乘廉航的年輕客群，則是常把「不好意思」、「請」、「謝謝」掛在嘴邊，顯得相當有禮，簡直比傳統航空的客群好800倍。

他的這番觀察，有的網友相當同意，表示「我也覺得老害、糟糕的大叔比例較低。雖然我出差也是花公司的錢，但會告誡自己不要亂來」、「我曾在機場工作，猜測你應該是搭捷星航空，那裡的員工非常厲害，日本那套『客人就是神』的做法在他們身上行不通」。

但也有人分享了不愉快的經驗，「我第一次在日本搭國內線就是坐捷星航空，搭乘前幾天他們員工因為欠薪罷工，就在罷工消息越演越烈的同時，他們網站一直沒有公布班機消息，打電話去也沒人回」。而看到這麼多網友的意見，這位DTH郝老師自認大概有七成網友同意他的說法，但也有三成網友表示反對。

出國旅遊 廉價航空 廉航 日本

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