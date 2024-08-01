廉航乘客更年輕有禮？日網友喊「比傳統航空好800倍」 引正反兩派議論
對想要出國旅遊，又不想太傷荷包的人而言，廉價航空是一個不錯的選擇。然而相對低廉的價碼，自然無法提供與一般航空相提並論的服務。近來一位日本網友，就分享了自己搭乘廉航時的看法，結果引起網友議論。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位正在學習中文，將「X」暱稱取名為「DTH郝老師」的日本網友分享，近來他因為短期旅遊，首次嘗試搭乘廉價航空，發現整個過程還不錯。雖然飲食需要花錢，但由於飛行途中都在睡覺，因此覺得沒什麼差。
另外他發現機上的旅客，大多數都是年輕情侶，很少有像他一樣的中年人。一般傳統航空的中年乘客，往往覺得自己花錢就是大爺，容易表現出不友善的態度。但搭乘廉航的年輕客群，則是常把「不好意思」、「請」、「謝謝」掛在嘴邊，顯得相當有禮，簡直比傳統航空的客群好800倍。
初めてLCC乗ったら素晴らしい体験ができたのでみんなにシェアします。今までLCCに乗ったことがなかった理由は「空港が成田なので遠い」という事実と「価格設定が安いのでサービスもチープで民度も低い」という噂のせい。今回は嫁ちゃんからどうしても一緒に花火を見たいと言われての週末旅。滞在が短い… pic.twitter.com/JTLEUkkUSf— DTH 郝老师 (@DTH03597062) July 26, 2024
他的這番觀察，有的網友相當同意，表示「我也覺得老害、糟糕的大叔比例較低。雖然我出差也是花公司的錢，但會告誡自己不要亂來」、「我曾在機場工作，猜測你應該是搭捷星航空，那裡的員工非常厲害，日本那套『客人就是神』的做法在他們身上行不通」。
但也有人分享了不愉快的經驗，「我第一次在日本搭國內線就是坐捷星航空，搭乘前幾天他們員工因為欠薪罷工，就在罷工消息越演越烈的同時，他們網站一直沒有公布班機消息，打電話去也沒人回」。而看到這麼多網友的意見，這位DTH郝老師自認大概有七成網友同意他的說法，但也有三成網友表示反對。
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