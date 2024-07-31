影／男童沒獻吻！土耳其總統秒變臉「賞巴掌」 全網瘋傳：令人噁心

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）於27日出席公開活動時，主動伸出手讓上台的男孩親吻，沒想到男孩因猶豫了片刻，厄多安竟當場變臉，並打了孩童一巴掌，引起所有人震驚。

據外媒《Dailymail》報導，厄多安於7月27日出席東北部里澤（Rize）更新計畫開幕式，在發表完簡短的演講後，有兩名小男孩上台致意。從曝光的影片中顯示，厄多安先是將手伸出，示意男童親吻，但男孩似乎反應不過來，沒想到下一秒厄多安竟直接出手打了一巴掌，再恢復原本的姿勢等待男童親吻。

男孩被打了一巴掌後，仍抬頭看了厄多安一下，最後親吻了他的手，而看似年紀較大的孩子，則是一上台便抱了厄多安。報導稱，厄多安後來給了上台的兩位孩童一些錢作為禮物，並在兩人下台前給予擁抱。

不過，厄多安這一舉動在社群平台引起討論，一些網友們紛紛批評他的行為，「我想知道如果他能在鏡頭前做到這一點，那麼他在私下會如何對待人們」、「令人噁心」。還有一些網友為厄多安緩頰，「親吻長輩、父母和祖父母的手是一種尊重的表現，尤其是在土耳其」、「如果你（在土耳其）不這樣做，你就會受到糾正，尤其是年輕人」。

報導指出，這並非厄多安第一次因類似事件而受到批評。2021年，他曾在隧道開幕儀式上，敲打一名男童的頭部，去年（2023）更當眾打了自己孫子的臉，不過厄多安事後聲稱自己是「輕撫」而非「毆打」。