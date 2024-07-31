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日本花火大會頻遭無人機攪局 闖禍者多為外國觀光客

中央社／ 東京31日專電

日本全國在夏天相繼舉辦花火大會，卻接連發生未獲許可的無人機為了拍照而升空，甚至過於靠近煙火，導致打斷活動的情況，闖禍者不乏不熟悉當地規定、來自台灣等地的外國觀光客。究竟要如何管控，令主辦單位傷透腦筋。

讀賣新聞報導，由大阪天滿宮主辦、被譽為「日本三大祭」之一的天神祭25日舉辦當晚，絢爛的煙火點亮大阪市夜空。然而在距離煙火發射點約300公尺的街道上，卻有一架無人機在觀眾頭上盤旋，一名男子操控著遙控器，讓無人機降落。

這架無人機裝有拍攝鏡頭，機身長約30公分。操縱無人機、年約40多歲的男子接受採訪時說，他是來自台灣的遊客，並解釋說「不知道這裡不能飛無人機」，隨後將無人機收進盒子，混進人群中離開。

根據日本航空法規定，若想在「機場周邊」、「人口密集地區上空」、「距離地面150公尺以上」等「特定空域」操縱100公克以上的無人機，必須向國土交通省的地方航空局事先申請，並取得「許可」。

此外，如果想要在夜間飛行無人機，或是在活動會場上空進行具危險性的飛行，不論在哪個空域都必須取得事先許可，包括花火大會。

不過，即使事先提出申請，想要在人流量眾多的花火大會觀眾席上空操縱無人機，絕大多數不會獲得許可。大多數主辦單位都禁止在會場周邊操縱無人機，因此許多觀眾帶來的無人機都是在未獲許可下飛行。

根據報導，從2023年以來，至少已發生6次因為無人機導致花火大會中斷的事件。這些大會的主辦單位均有禁止無人機的規定。

岡山縣備前市7月20日舉辦花火大會，開始前會場內播放注意須知，但這時有一架無人機靠近發射點附近，為了確保安全，活動中斷了5分鐘，直到無人機飛走。去年8月，前橋市的花火大會也被無人機攪局了20分鐘，據稱有些等不下去的觀眾乾脆直接回家了。

和歌山縣橋本市舉辦的花火大會去年9月也受到干擾中斷。主辦單位表示，「由於會場範圍很大，我們不知道誰在操縱無人機，只能不斷發出呼籲，但影響有限。」另一名負責人說，「當時中斷的原因是因為外國觀光客操縱的無人機。」

即使沒有導致花火大會中斷，未獲許可的無人機飛行仍持續發生。根據大阪「浪速淀川花火大會」營運事務局，去年在距離會場淀川河岸約2公里的梅田市中心建築物上空，發現一個約有10架無人機的機隊。

負責人表示，「數量每年都在增加」。今年的花火大會將於8月3日舉行，事務局呼籲民眾，不要在未獲得許可的情況下，在會場周邊操縱無人機。

律師小林正啓表示，如果無人機被煙火的火花擊中，會改變彼此的軌道，從而發生墜機等危險事故，因此只要有無人機飛近，大會不可避免地必須中斷。如果未經許可操縱無人機，觸犯了航空法或是強行妨害業務罪，導致大會取消，主辦單位可以提出損害賠償。

大阪 日本 觀眾

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