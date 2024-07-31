日本兩登山家爬K2滑落 所屬公司宣布停止救援

日本兩名登山家日前企圖挑戰位於巴基斯坦的世界第二高峰喬戈里峰（K2）新路徑時失足滑落，兩人所屬公司昨天宣布，為避免救援人員在救援時也遇難，獲家屬同意後決定停止救援。

這兩名登山家是45歲的平出和也與39歲的中島健郎。他們7月27日在最高峰海拔8611公尺的喬戈里峰登山途中，從海拔約7000公尺處滑落。

兩人所屬的體育用品公司日本石井體育公司（IshiiSports）表示，投入搜索任務的直升機已經確認兩人的位置，但是受限海拔高度與山坡角度關係無法降落，並持續評估從陸上展開救援。

日本放送協會（NHK）及朝日新聞報導，石井體育公司昨天深夜更新官方網站，表示「兩人從滑落之後就沒有動靜，加上崩落的危險性相當高，有讓救援人員也遇難之虞，所以無法從陸上接近」，在獲家屬的同意下將停止救援行動。

平出與中島是世界聞名的登山家，曾獲頒有登山界奧斯卡金像獎之稱的「金冰斧獎」（Piolet d'Or）。