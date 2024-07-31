日本水龍頭打開就喝時代已過？年輕父母煮沸才心安 寧花錢買礦泉水

日本號稱管線經過特殊處理，因此大多數水龍頭一打開來，生水就能夠直接飲用。然而近來調查卻發現，許多新世代年輕父母認為生水還是有些疑慮，因此不願意飲用水龍頭的水比例變高。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，「株式会社LIFULL」旗下不動產情報公司「LIFULL HOME'S」，近來針對東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣等地區進行調查，發現孩子年齡在35歲以上的「昭和世代父母」，有32.4％的人願意喝水龍頭的水。但孩子為0歲到中學年紀的「令和世代父母」，卻只有24.5％的人肯喝水龍頭水。

另一方面，昭和世代父母僅有5.9％的人，會將水龍頭水煮沸了再喝。但是令和世代父母卻有18.2％要將水龍頭水煮沸了才肯喝。這些父母表示對水龍頭水最大的疑慮，首先是安全和健康面的問題，其次是口味不佳。推估是因為健康意識抬頭，加上水管劣化，擔心水質受影響，才會出現這樣的現象。

調查也發現昭和世代父母，僅有26.5％的人一個月飲水費在1000日圓（約相當於新台幣215元）以上；但是令和世代父母卻有51.5％的人，飲水費超過這個數字。其中有一些人是乾脆買市售的礦泉水，來解決家中的飲水需求，因此水費自然較高。