新冠肺炎重症有解！京都大學開發新藥「殺死九成感染細胞」創世界首例

新冠肺炎過去幾年肆虐全球，如今雖然疫情趨緩，但還是有感染的風險存在。日本京都大學近來宣布，開發出了能夠針對新冠肺炎進行攻擊的免疫細胞，首創世界紀錄，未來也有望投入實際藥物製作。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，由京都大學醫生物學研究所河本宏教授所率領的研究團隊，以及藤田醫科大學、大阪大學等團隊協力合作下，開發出只會攻擊受到肺炎病毒感染的免疫細胞「殺手T細胞」，也是世界上第一個開發此細胞成功的案例。

過往染上新冠肺炎的重症患者，往往缺乏有效的治療手段。如今這項突破，未來有望讓重症新冠肺炎患者也能夠獲得治療。而這次開發出的「殺手T細胞」，和受新冠肺炎感染的細胞放在一起培養時，在經過12個小時後，受感染的細胞就減少了九成。

河本教授等人表示，未來將進行臨床實驗，確定藥物的安全性。除此之外，更期盼未來就算出現了新的病毒，只要能掌握氨基酸等配列，就能分析出病毒，並做出對應的攻擊T細胞之技術，讓新型感染症不再奪去人命。